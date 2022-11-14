https://sputnikarabic.ae/20221114/فنلندا-تؤيد-صياغة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-وتعلن-عن-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-1070174256.html

فنلندا تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد روسيا وتعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

فنلندا تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد روسيا وتعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قالت وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن بلادها تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد لروسيا، بسبب العملية... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T23:22+0000

2022-11-14T23:22+0000

2022-11-14T23:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الخارجية الفنلندية

فنلندا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وأضاف هافيستو في إفادة صحفية بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، "دعمت فنلندا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، أبلغنا أن فنلندا تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، والتي سيتم نقلها إلى أوكرانيا قريبا".وفي ذات الصدد، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الوزراء اتفقوا على مواصلة العزلة الدولية لروسيا وفرض عقوبات وزيادة الضغط عليها.هذا، ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس. مشددا على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.

https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-فقط-المجنون-يمكنه-التفكير-الآن-في-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1070132253.html

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الخارجية الفنلندية, فنلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا