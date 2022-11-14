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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/فنلندا-تؤيد-صياغة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-وتعلن-عن-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-1070174256.html
فنلندا تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد روسيا وتعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا
فنلندا تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد روسيا وتعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا
قالت وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن بلادها تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد لروسيا، بسبب العملية... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T23:22+0000
2022-11-14T23:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الفنلندية
فنلندا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وأضاف هافيستو في إفادة صحفية بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، "دعمت فنلندا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، أبلغنا أن فنلندا تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، والتي سيتم نقلها إلى أوكرانيا قريبا".وفي ذات الصدد، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الوزراء اتفقوا على مواصلة العزلة الدولية لروسيا وفرض عقوبات وزيادة الضغط عليها.هذا، ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس. مشددا على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-الروسية-فقط-المجنون-يمكنه-التفكير-الآن-في-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1070132253.html
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الخارجية الفنلندية, فنلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخارجية الفنلندية, فنلندا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

فنلندا تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد روسيا وتعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

23:22 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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قالت وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن بلادها تؤيد صياغة عقوبات جديدة ضد لروسيا، بسبب العملية العسكرية الخاصة المستمرة لموسكو في أوكرانيا.
وأضاف هافيستو في إفادة صحفية بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، "دعمت فنلندا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، أبلغنا أن فنلندا تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، والتي سيتم نقلها إلى أوكرانيا قريبا".
وأشار إلى أن القرارات بشأن حزمة جديدة من العقوبات في قطاع الطاقة صعبة بشكل خاص على الاتحاد الأوروبي.
وفي ذات الصدد، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الوزراء اتفقوا على مواصلة العزلة الدولية لروسيا وفرض عقوبات وزيادة الضغط عليها.
هذا، ويصعد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
الخارجية الروسية: فقط المجنون يمكنه التفكير الآن في قبول أوكرانيا في الناتو
05:26 GMT
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين أن الهدف الرئيسي للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس. مشددا على أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي ينشئها الغرب لها.
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