عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/كونستانتين-قرار-الجمعية-العامة-بشأن-التعويضات-باطل-قانونيا-ومخالف-لميثاق-الأمم-المتحدة-1070174386.html
كونستانتين: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة
كونستانتين: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة
أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "باطل قانونيا" ومخالف... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T23:46+0000
2022-11-14T23:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101582/59/1015825980_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_36683c91f75f88718a49282bbc0dacc9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيف لـ "سبوتنيك"، معلقا على القرار"، "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث المبدأ ليس لها قوة ملزمة. ولكن عندما تتعارض، من حيث محتواها مع ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي، فإن هذا يجعل هذه القرارات ليست مجرد قرارات تصريحية، بل باطلة من الناحية القانونية".وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، قرارًا بأغلبية الأصوات بشأن تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي تعرضت لها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.جاء تمرير القرار بدعم 94 صوتا ومعارضة 14 آخرين وامتناع 73 دولة عن التصويت.ويوصي القرار بقيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتعاون مع أوكرانيا بتسجيل الأضرار التي تكبدتها حيث سيكون "دليلا لتوثيق الأضرار والخسائر نتيجة الأعمال غير المشروعة لروسيا في أوكرانيا".من جانبها عارضت روسيا القرار، معتبرة أنه "محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على ما لم يتم تقنينه وفقا للقانون الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20220929/كوساتشيف-روسيا-قد-ترفع-قضية-تخريب-خط-التيار-الشمالي-في-المحاكم-الدولية--1068408028.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101582/59/1015825980_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_7c88ce76a8fb7a182ab7168ff532e8a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

كونستانتين: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة

23:46 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالسيناتور كونستانتين كوساتشيف
السيناتور كونستانتين كوساتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "باطل قانونيا" ومخالف لميثاق الأمم المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيف لـ "سبوتنيك"، معلقا على القرار"، "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث المبدأ ليس لها قوة ملزمة. ولكن عندما تتعارض، من حيث محتواها مع ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي، فإن هذا يجعل هذه القرارات ليست مجرد قرارات تصريحية، بل باطلة من الناحية القانونية".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، قرارًا بأغلبية الأصوات بشأن تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي تعرضت لها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
السيناتور كونستانتين كوساتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
كوساتشيف: روسيا قد ترفع قضية تخريب خط "التيار الشمالي" في المحاكم الدولية
29 سبتمبر, 16:35 GMT
جاء تمرير القرار بدعم 94 صوتا ومعارضة 14 آخرين وامتناع 73 دولة عن التصويت.
ويوصي القرار بقيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتعاون مع أوكرانيا بتسجيل الأضرار التي تكبدتها حيث سيكون "دليلا لتوثيق الأضرار والخسائر نتيجة الأعمال غير المشروعة لروسيا في أوكرانيا".
من جانبها عارضت روسيا القرار، معتبرة أنه "محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على ما لم يتم تقنينه وفقا للقانون الدولي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала