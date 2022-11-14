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https://sputnikarabic.ae/20221114/كييف-تعتزم-مطالبة-مجموعة-الـعشرين-باستبعاد-روسيا-منها-1070143173.html
كييف تعتزم مطالبة مجموعة العشرين باستبعاد روسيا منها
كييف تعتزم مطالبة مجموعة العشرين باستبعاد روسيا منها
قدمت السلطات الأوكرانية إلى البرلمان مسودة موجهة إلى مجموعة العشرين تطالب فيها باستبعاد روسيا من المجموعة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T09:11+0000
2022-11-14T09:16+0000
العالم
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مجموعة العشرين
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وجاء في نص المشروع: "يناشد البرلمان الأوكراني دول مجموعة العشرين باقتراح استبعاد روسيا الاتحادية من مجموعة العشرين".وذكرت مصادر لصحيفة بريطانية أن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسعى لـ"عزل" ومقاطعة الوفد الروسي أثناء فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.ونقلت صحيفة "التلغراف" عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: "نحاول العمل مع الشركاء لنعرض بشكل مقنع للغاية ما يفكر به المجتمع الدولي في الأعمال غير الشرعية لروسيا"، وفقا له.وأضاف أن "هذا يعني أيضا عرقلة العلاقات مع لافروف أو أي أحد يترأس الوفد الروسي، أو جعل الناس ينسحبون أثناء مداخلات روسيا".ويشار إلى أن الأوروبيين يسعون إلى "جعل الجانب الروسي يفهم أن أي مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تجري بشروط كييف".يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى القمة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/صحيفة-بريطانية-تكشف-اعتزام-الدول-الغربية-عزل-روسيا-خلال-قمة-العشرين-في-بالي-1070081432.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, مجموعة العشرين, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, مجموعة العشرين, روسيا

كييف تعتزم مطالبة مجموعة العشرين باستبعاد روسيا منها

09:11 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 14.11.2022)
© AFP 2022 / Sonny Tumbelakaوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل لحضور قمة مجموعة العشرين في مطار نجوراه راي الدولي في توبان، مقاطعة بادونغ في منتجع جزيرة بالي، إندونيسيا في 13 نوفمبر 2022.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل لحضور قمة مجموعة العشرين في مطار نجوراه راي الدولي في توبان، مقاطعة بادونغ في منتجع جزيرة بالي، إندونيسيا في 13 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
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قدمت السلطات الأوكرانية إلى البرلمان مسودة موجهة إلى مجموعة العشرين تطالب فيها باستبعاد روسيا من المجموعة.
وجاء في نص المشروع: "يناشد البرلمان الأوكراني دول مجموعة العشرين باقتراح استبعاد روسيا الاتحادية من مجموعة العشرين".

كما تدعو الوثيقة مجموعة العشرين إلى دعم تمديد اتفاقية الغذاء، وزيادة العقوبات ضد روسيا، و"زيادة كبيرة" في المساعدات الاقتصادية والمالية والأمنية لأوكرانيا. من بين المبادرين في الاستئناف رئيس "رادا" رسلان ستيفانتشوك، ونائب رئيس البرلمان ألكسندر كورنينكو، ونواب من حزب باتكيفشينا أولينا كوندراتيوك ويوليا تيموشينكو، والنائب عن خادم الشعب أولكسندر ميريزكو، والنائب عن منصة الحياة والسلام يوريكو بويكو، من التضامن الأوروبي إيرينا غيراشينكو.

وذكرت مصادر لصحيفة بريطانية أن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستسعى لـ"عزل" ومقاطعة الوفد الروسي أثناء فعاليات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله: "نحاول العمل مع الشركاء لنعرض بشكل مقنع للغاية ما يفكر به المجتمع الدولي في الأعمال غير الشرعية لروسيا"، وفقا له.
وأضاف أن "هذا يعني أيضا عرقلة العلاقات مع لافروف أو أي أحد يترأس الوفد الروسي، أو جعل الناس ينسحبون أثناء مداخلات روسيا".
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
صحيفة بريطانية تكشف اعتزام الدول الغربية "عزل" روسيا خلال قمة العشرين في بالي
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ويشار إلى أن الأوروبيين يسعون إلى "جعل الجانب الروسي يفهم أن أي مفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تجري بشروط كييف".
يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيترأس وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد الروسي إلى القمة.
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