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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/ماكرون-من-الضروري-مواصلة-الحوار-مع-الرئيس-الروسي-1070137434.html
ماكرون: من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي
ماكرون: من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:27+0000
2022-11-14T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
إيمانويل ماكرون
حوار
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" المحلية، ردا على سؤال حول استمرار الحوار مع رئيسي إيران وروسيا: "نعم، نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث".كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توجيه جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة لضمان جلوس أطراف النزاع في أوكرانيا على طاولة المفاوضات.في الوقت نفسه، أضاف أن المفاوضات يجب أن تتم في وقت وبشروط تكون مقبولة لدى فلاديمير زيلينسكي وشعب أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221113/صحيفة-الولايات-المتحدة-دعت-كييف-إلى-التفكير-بمطالب-تفاوضية-واقعية--1070125098.html
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العالم, إيمانويل ماكرون, حوار, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, إيمانويل ماكرون, حوار, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

ماكرون: من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي

08:27 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" المحلية، ردا على سؤال حول استمرار الحوار مع رئيسي إيران وروسيا: "نعم، نحن بحاجة إلى مواصلة الحديث".

وقال إن دور فرنسا هو مواصلة الحوار مع قادة هاتين الدولتين.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توجيه جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة لضمان جلوس أطراف النزاع في أوكرانيا على طاولة المفاوضات.

وقال: "يجب أن نوجه كل الجهود الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة لضمان جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات".

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أمس, 16:56 GMT
في الوقت نفسه، أضاف أن المفاوضات يجب أن تتم في وقت وبشروط تكون مقبولة لدى فلاديمير زيلينسكي وشعب أوكرانيا.
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