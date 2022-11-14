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https://sputnikarabic.ae/20221114/ماكرون-يخطط-لطلب-من-شي-جين-بينغ-التأثير-على-روسيا-في-أوكرانيا--1070157177.html
ماكرون يخطط لطلب من شي جين بينغ التأثير على روسيا في أوكرانيا
ماكرون يخطط لطلب من شي جين بينغ التأثير على روسيا في أوكرانيا
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "الضغط على روسيا" للتأثير في الوضع بأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T13:22+0000
2022-11-14T13:22+0000
إيمانويل ماكرون
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وصل الرئيس الفرنسي إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين. يشار إلى أن ماكرون سيلتقي مع الزعيم الصيني يوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين. وبحسب الوكالة، سيخبر الرئيس الفرنسي نظيره الصيني أن "مصلحته أيضا هي الضغط على روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات واحترام القانون الدولي".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن روسيا لا تقبل الشروط المسبقة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الحاجة إلى سحب القوات الروسية، وينبغي للحوار أن يأخذ في الاعتبار الوضع "على الأرض". دعا ماكرون في الأسابيع المقبلة إلى توجيه جميع الجهود الدبلوماسية لضمان جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وأشار وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إلى أن باب المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن يظل مفتوحًا. ووصف غروشكو هذه التصريحات بمجرد الكلام وأشار إلى أن روسيا لا ترى أي جهود دبلوماسية سواء من فرنسا أو من النمسا.
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إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

ماكرون يخطط لطلب من شي جين بينغ التأثير على روسيا في أوكرانيا

13:22 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "الضغط على روسيا" للتأثير في الوضع بأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في إشارة إلى قصر الإليزيه.
وصل الرئيس الفرنسي إلى بالي لحضور قمة مجموعة العشرين. يشار إلى أن ماكرون سيلتقي مع الزعيم الصيني يوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة العشرين. وبحسب الوكالة، سيخبر الرئيس الفرنسي نظيره الصيني أن "مصلحته أيضا هي الضغط على روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات واحترام القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن روسيا لا تقبل الشروط المسبقة لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الحاجة إلى سحب القوات الروسية، وينبغي للحوار أن يأخذ في الاعتبار الوضع "على الأرض". دعا ماكرون في الأسابيع المقبلة إلى توجيه جميع الجهود الدبلوماسية لضمان جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وأشار وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إلى أن باب المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن يظل مفتوحًا. ووصف غروشكو هذه التصريحات بمجرد الكلام وأشار إلى أن روسيا لا ترى أي جهود دبلوماسية سواء من فرنسا أو من النمسا.
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