https://sputnikarabic.ae/20221114/ما-هي-الدول-التي-توجه-إليها-اللاجئون-من-أوكرانيا-1070148444.html
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟
منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014، اختار ملايين المدنيين الفرار إلى البلدان المجاورة بحثًا عن ملاذ آمن. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:13+0000
2022-11-14T10:13+0000
2022-11-14T10:13+0000
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روسيا هي الدولة التي استقبلت الأوكرانيين النازحين، وعدد اللاجئين يعادل عدد الذين استقبلتهم بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك معًا.يلخص إنفوغراف من فريق عمل "سبوتنيك" أحدث بيانات الأمم المتحدة حول عدد اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في روسيا ودول أخرى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟
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منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014، اختار ملايين المدنيين الفرار إلى البلدان المجاورة بحثًا عن ملاذ آمن.
روسيا هي الدولة التي استقبلت الأوكرانيين النازحين، وعدد اللاجئين يعادل عدد الذين استقبلتهم بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك معًا.
يلخص إنفوغراف من فريق عمل "سبوتنيك" أحدث بيانات الأمم المتحدة حول عدد اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في روسيا ودول أخرى.