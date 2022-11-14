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https://sputnikarabic.ae/20221114/ما-هي-الدول-التي-توجه-إليها-اللاجئون-من-أوكرانيا-1070148444.html
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟
منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014، اختار ملايين المدنيين الفرار إلى البلدان المجاورة بحثًا عن ملاذ آمن. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:13+0000
2022-11-14T10:13+0000
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روسيا هي الدولة التي استقبلت الأوكرانيين النازحين، وعدد اللاجئين يعادل عدد الذين استقبلتهم بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك معًا.يلخص إنفوغراف من فريق عمل "سبوتنيك" أحدث بيانات الأمم المتحدة حول عدد اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في روسيا ودول أخرى.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا, روسيا

ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟

10:13 GMT 14.11.2022
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منذ بداية النزاع المسلح في أوكرانيا في عام 2014، اختار ملايين المدنيين الفرار إلى البلدان المجاورة بحثًا عن ملاذ آمن.
روسيا هي الدولة التي استقبلت الأوكرانيين النازحين، وعدد اللاجئين يعادل عدد الذين استقبلتهم بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك معًا.
يلخص إنفوغراف من فريق عمل "سبوتنيك" أحدث بيانات الأمم المتحدة حول عدد اللاجئين الأوكرانيين المقيمين في روسيا ودول أخرى.
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
ما هي الدول التي توجه إليها اللاجئون من أوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
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