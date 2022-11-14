متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة الثقافية والطبيعية في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين... صور
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
رغم انقراض العديد من الحيوانات، التي كانت تعيش في الصحراء الجزائرية قبل أن يحل بها الجفاف، إلا أن المتحف الوطني للتراث التقافي بالهقار يبقى شاهدا على هذه المخلوقات.
المتحف يعد مساحة ثقافية وسياحية استحدثتها الحظيرة الثقافية للأهقار بتمنراست لتقديم رؤية شاملة حول التاريخ والتراث الثقافي والطبيعي للمنطقة.
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
المتحف، الذي يعد وجهة أساسية للسياح العاشقين لأسرار الصحراء، يتكون من أجنحة مختلفة، حيث يشمل الجناح الأول على لافتات إعلامية حول التشكيلة الجيولوجية للمنطقة و تطورها عبر الزمن، بالإضافة إلى رؤية شاملة حول تطور سكان الأهقار وكافة منطقة شمال افريقيا منذ حقبة ما قبل التاريخ مدعمة بقطع و أدوات تعود إلى ما قبل التاريخ.
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
أما الجناح الثاني فهو يعرض مجموعة النباتات والحيوانات الخاصة بالمنطقة سواء المتواجدة حاليا أو المنقرضة، حيث نجد صورا لمختلف الطيور وبقايا الحيوانات كالغزال والثعالب والأسود والفنك والفيل والزرافة، والتي تسهر الحظيرة على حماية بعضها.
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
أما بالنسبة للتراث غير المادي يوفر المتحف شروحات حول العادات والموسيقى والآلات الموسيقية والألعاب الشعبية والأعياد الدينية، كما نجد مختلف الأدوات المستخدمة من الناس القدامى كأدوات الأكل من الصحون والقدور، بالإضافة إلى آلات الموسيقى المستخدمة قديما والشاهدة على لعب الموسقى دورا رئيسيا في حياتهم.
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
كما يبرز المتحف أهمية المنطقة في بناء حضارات وثقافات مهمة، ويتجلى ذلك من خلال فن الكتابات والنقوش الصخرية التي تظهر طرق تعبير الإنسان القديم وممارسته للفن، من خلال الرسومات والأشكال المختلفة لحيوانات برية مثل الفيل، الزرافة والغزلان، البطريق، وحيد القرن، وكذا طرق الصيد، وتعود تلك الرسومات إلى ثلاثة عشر ألف سنة، وهناك ،
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
إضافة إلى أشكال تؤكد رطوبة المكان والمناخ الاستوائي الذي يعيش فيه إنسان ذلك الزمان، قبل أن يمس التصحر منطقة الأهقار قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، كما تدل بعض الرسومات استعمال الإنسان القديم في الأهقار للعربة التي يجرها الحصان كوسيلة نقل قبل ستة آلاف سنة، وكذلك رسومات أخرى تبرز تربية الحيوانات وأهمها البقر.
© Sputnik . kebaili el hocineمتحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
متحف الأهقار يوثق تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine