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https://sputnikarabic.ae/20221114/مجلس-الوزراء-الكويتي-يوافق-مبدئيا-على-برنامج-عمل-الحكومة-2022-2026-1070148738.html
مجلس الوزراء الكويتي يوافق مبدئيا على برنامج عمل الحكومة 2022-2026
مجلس الوزراء الكويتي يوافق مبدئيا على برنامج عمل الحكومة 2022-2026
أفاد رئيس مركز التواصل الحكومي في الكويت، طارق المزرم، بأن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على برنامج عمل الحكومة 2022-2026. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:17+0000
2022-11-14T10:17+0000
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الكويت
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ونقلت صحيفة "الراي" عن المزرم قوله إن مجلس الوزراء الكويتي ناقش برنامج عمل الحكومة 2022-2026 في جلسته المنعقدة اليوم وقـرر الموافقة المبدئية عليه".وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف لجنة إعداد البرنامج برفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً بأحكام المادة (98) من الدستور.يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي برئاسة، أحمد نواف الأحمد الصباح، كان قد أدى اليمين الدستورية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.جاء ذلك بعدما صدر مرسوم أميري أمس بإعادة تشكيل الحكومة، التي ضمت تعيين بدر الملا وزيرا للنفط والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

مجلس الوزراء الكويتي يوافق مبدئيا على برنامج عمل الحكومة 2022-2026

10:17 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أفاد رئيس مركز التواصل الحكومي في الكويت، طارق المزرم، بأن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على برنامج عمل الحكومة 2022-2026.
ونقلت صحيفة "الراي" عن المزرم قوله إن مجلس الوزراء الكويتي ناقش برنامج عمل الحكومة 2022-2026 في جلسته المنعقدة اليوم وقـرر الموافقة المبدئية عليه".
وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف لجنة إعداد البرنامج برفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً بأحكام المادة (98) من الدستور.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي برئاسة، أحمد نواف الأحمد الصباح، كان قد أدى اليمين الدستورية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بعدما صدر مرسوم أميري أمس بإعادة تشكيل الحكومة، التي ضمت تعيين بدر الملا وزيرا للنفط والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
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