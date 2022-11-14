https://sputnikarabic.ae/20221114/مصرع-16-شخصا-وإصابة-3-آخرين-بحادث-مروري-جنوب-غربي-الجزائر-1070170258.html
مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحادث مروري جنوب غربي الجزائر
مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحادث مروري جنوب غربي الجزائر
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، مصرع 16 شخصا، وإصابة 3 آخرين إثر حادث مرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T18:14+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان: "تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار في حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارتين".وأضاف البيان أن "الحادث وقع في الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي [الثامنة والربع صباحا بتوقيت غرينتش]، على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.وحسب البيان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.يُذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكثر من 290 حادث مرور خلال 48 ساعة في عموم البلاد، حيث أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 بجروح، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20220721/مقتل-8-أشخاص-في-حادث-مروري-بالجزائر-1065367376.html
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحادث مروري جنوب غربي الجزائر
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أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، مصرع 16 شخصا، وإصابة 3 آخرين إثر حادث مرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد.
الجزائر- سبوتنيك. وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان: "تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار في حادث مرور
يتمثل في اصطدام سيارتين".
وأضاف البيان أن "الحادث وقع في الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي [الثامنة والربع صباحا بتوقيت غرينتش]، على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.
وحسب البيان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.
يُذكر أن مصالح الحماية المدنية
، سجلت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكثر من 290 حادث مرور خلال 48 ساعة في عموم البلاد، حيث أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 بجروح، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.