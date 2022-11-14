https://sputnikarabic.ae/20221114/مقتل-3-وإصابة-اثنين-في-إطلاق-نار-بجامعة-فيرجينيا-الأمريكية-1070149742.html
مقتل 3 وإصابة اثنين في إطلاق نار بجامعة فيرجينيا الأمريكية
مقتل 3 وإصابة اثنين في إطلاق نار بجامعة فيرجينيا الأمريكية
أكدت جامعة فيرجينيا الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في الحرم الجامعي ليلة الأحد. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:32+0000
2022-11-14T10:32+0000
2022-11-14T10:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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هذا بحسب شرطة الجامعة التي حددت المشتبه به على أنه طالب يدعى كريستوفر دارنيل جونز، وأضافت أنه لا يزال يتجول بحرية "مسلحا وخطيرا"، تم حث الطلاب على الاحتماء في أماكنهم.وقال رئيس الجامعة جيم رايان في بيان على "تويتر"، إن طالبا "يشتبه في ارتكابه إطلاق النار"، وفق قناة "fox8" التلفزيونية. وقال رايان في بيانه: "هذه رسالة يأمل أي مسؤول ألا يضطر إلى إرسالها، وأنا أشعر بالصدمة لأن هذا العنف قد زار جامعة فيرجينيا (..) هذه حادثة صادمة لكل فرد في مجتمعنا، وقد ألغينا الدروس لهذا اليوم".ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح، وفقا للسلطات.أسفرت أعمال العنف باستخدام الأسلحة الأمريكية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار، وفقا لأرشيف عنف السلاح.
https://sputnikarabic.ae/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقتل 3 وإصابة اثنين في إطلاق نار بجامعة فيرجينيا الأمريكية
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أكدت جامعة فيرجينيا الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في الحرم الجامعي ليلة الأحد.
هذا بحسب شرطة الجامعة
التي حددت المشتبه به على أنه طالب يدعى كريستوفر دارنيل جونز، وأضافت أنه لا يزال يتجول بحرية "مسلحا وخطيرا"، تم حث الطلاب على الاحتماء في أماكنهم.
وقال رئيس الجامعة جيم رايان في بيان على "تويتر"، إن طالبا "يشتبه في ارتكابه إطلاق النار"، وفق قناة
"fox8" التلفزيونية.
وقال رايان في بيانه: "هذه رسالة يأمل أي مسؤول ألا يضطر إلى إرسالها، وأنا أشعر بالصدمة لأن هذا العنف قد زار جامعة فيرجينيا (..) هذه حادثة صادمة لكل فرد في مجتمعنا، وقد ألغينا الدروس لهذا اليوم".
ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح، وفقا للسلطات.
أسفرت أعمال العنف
باستخدام الأسلحة الأمريكية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك ما يقرب من 10300 حالة انتحار، وفقا لأرشيف عنف السلاح.