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https://sputnikarabic.ae/20221114/مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يبدأ-فعالياته-بحضور-أفلام-من-52-دولة-1070173230.html
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبدأ فعالياته بحضور أفلام من 52 دولة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبدأ فعالياته بحضور أفلام من 52 دولة
انطلقت، الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، في دار الأوبرا المصرية، والذي يستمر حتى 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فيما سيتم عرض... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T21:26+0000
2022-11-14T21:26+0000
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القاهرة
مهرجان القاهرة السينمائي
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القاهرة- سبوتنيك. ويشارك في المهرجان الذي يعد الأعرق في المنطقة العربية، أفلام من 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا على الجوائز.وافتتح المهرجان برئاسة الفنان المصري، حسين فهمي، وشهد في بدايته تخليدًا لذكرى الفنان المصري الراحل سمير صبري، بجانب عدد كبير من الفنانين المصريين الذين رحلوا عن عالم الفن، وأبرزهم الفنان هشام سليم.وشهد المهرجان تكريم الممثلة المصرية، لبلبة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، فضلا عن تكريم المخرجة، كاملة أبو ذكري بجائزة تحمل سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة للتميز والإبداع الفني (وهي جائزة قديمة يتم تقديمها كل دورة لشخصية فنية بالمهرجان).وتوافد محبو السينما من الجمهور والصحفيين، اليوم الاثنين، على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية واختيار موقعها لهم لحضور الأفلام والعروض والندوات.وعرض المهرجان بسينما الزمالك1، فيلم "إيو" الحائز على جائزة لجنة تحكيم كان فى القاهرة السينمائي، والفيلم من إنتاج بولندي للمخرج، غيرزي سكوليموفسكي، وتدور أحداثه حول حمار رمادي اللون، تنضح عيناه بالحزن، وخلال حياته يقابل الصالحين والطالحين من البشر، ويختبر الشعور بالبهجة والألم، ويتعايش مع ما تجلبه عجلة الأقدار.ومن المقرر، أن يشهد غدا الثلاثاء، في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوما تحت مسمى "صناعة السينما للشباب"، فضلا عن لقاء حول إرث المخرج الفرنسي الراحل جان لوك غودار.ويذكر أن الدورة السابقة شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة وسط إقبال جماهيري كبير بعدد تذاكر تجاوز 40 ألف تذكرة.
https://sputnikarabic.ae/20221113/مدير-مهرجان-القاهرة-وحسن-الرداد-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-اتجاه-جديد-لصناعة-سينما-صديقة-للبيئة-1070130551.html
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منوعات, المجتمع, القاهرة, مهرجان القاهرة السينمائي
منوعات, المجتمع, القاهرة, مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبدأ فعالياته بحضور أفلام من 52 دولة

21:26 GMT 14.11.2022
© AFP 2022 / AHMED HASANمهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / AHMED HASAN
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انطلقت، الأحد، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، في دار الأوبرا المصرية، والذي يستمر حتى 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فيما سيتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية في اليوم التالي لحفل الختام.
القاهرة- سبوتنيك. ويشارك في المهرجان الذي يعد الأعرق في المنطقة العربية، أفلام من 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا على الجوائز.
وافتتح المهرجان برئاسة الفنان المصري، حسين فهمي، وشهد في بدايته تخليدًا لذكرى الفنان المصري الراحل سمير صبري، بجانب عدد كبير من الفنانين المصريين الذين رحلوا عن عالم الفن، وأبرزهم الفنان هشام سليم.
وشهد المهرجان تكريم الممثلة المصرية، لبلبة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، فضلا عن تكريم المخرجة، كاملة أبو ذكري بجائزة تحمل سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة للتميز والإبداع الفني (وهي جائزة قديمة يتم تقديمها كل دورة لشخصية فنية بالمهرجان).
وتوافد محبو السينما من الجمهور والصحفيين، اليوم الاثنين، على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية واختيار موقعها لهم لحضور الأفلام والعروض والندوات.
وعرض المهرجان بسينما الزمالك1، فيلم "إيو" الحائز على جائزة لجنة تحكيم كان فى القاهرة السينمائي، والفيلم من إنتاج بولندي للمخرج، غيرزي سكوليموفسكي، وتدور أحداثه حول حمار رمادي اللون، تنضح عيناه بالحزن، وخلال حياته يقابل الصالحين والطالحين من البشر، ويختبر الشعور بالبهجة والألم، ويتعايش مع ما تجلبه عجلة الأقدار.
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أمس, 23:50 GMT
ومن المقرر، أن يشهد غدا الثلاثاء، في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوما تحت مسمى "صناعة السينما للشباب"، فضلا عن لقاء حول إرث المخرج الفرنسي الراحل جان لوك غودار.
ويذكر أن الدورة السابقة شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة وسط إقبال جماهيري كبير بعدد تذاكر تجاوز 40 ألف تذكرة.
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