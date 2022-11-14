https://sputnikarabic.ae/20221114/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-سفير-البحرين-جدول-الاتصالات-الثنائية-المقبلة-1070152145.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين جدول الاتصالات الثنائية المقبلة
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين جدول الاتصالات الثنائية المقبلة
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير مملكة البحرين لدى موسكو، أحمد الساعاتي. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:39+0000
2022-11-14T11:39+0000
2022-11-14T11:39+0000
روسيا
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وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة، تم النظر في القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البحرينية الودية تقليديا، بما في ذلك جدول للاتصالات الثنائية ذات الصلة.كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين جدول الاتصالات الثنائية المقبلة
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استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير مملكة البحرين لدى موسكو، أحمد الساعاتي.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة، تم النظر في القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البحرينية الودية تقليديا، بما في ذلك جدول للاتصالات الثنائية ذات الصلة.
كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج.