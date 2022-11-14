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https://sputnikarabic.ae/20221114/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-سفير-البحرين-جدول-الاتصالات-الثنائية-المقبلة-1070152145.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين جدول الاتصالات الثنائية المقبلة
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين جدول الاتصالات الثنائية المقبلة
استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير مملكة البحرين لدى موسكو، أحمد الساعاتي. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:39+0000
2022-11-14T11:39+0000
روسيا
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وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة، تم النظر في القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البحرينية الودية تقليديا، بما في ذلك جدول للاتصالات الثنائية ذات الصلة.كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج.
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روسيا

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين جدول الاتصالات الثنائية المقبلة

11:39 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سفير مملكة البحرين لدى موسكو، أحمد الساعاتي.
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة، تم النظر في القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البحرينية الودية تقليديا، بما في ذلك جدول للاتصالات الثنائية ذات الصلة.
كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج.
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