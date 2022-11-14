https://sputnikarabic.ae/20221114/نسرين-الراضي-تكشف-كواليس-تصوير-فيلم-ملكات-المشارك-بـمراكش-الدولي-1070149864.html
نسرين الراضي تكشف كواليس تصوير فيلم "ملكات" المشارك بـ"مراكش الدولي"
نسرين الراضي تكشف كواليس تصوير فيلم "ملكات" المشارك بـ"مراكش الدولي"
قالت الفنانة نسرين الراضي، بطلة فيلم "ملكات" الذي يعرض ضمن بانوراما الأفلام المغربية بمهرجان الفيلم الدولي بمراكش، إنها تسعى للعالمية انطلاقا من المحلية... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:35+0000
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وتحدثت الراضي في مقابلة مع "سبوتنيك" عن كواليس تصوير فيلم "ملكات" من إخراج ياسمين بنكيران، والذي تم تصويره في جبال الأطلس بين المرتفعات والوديان الوعرة، حيث كشفت أنها أصيبت بالإعياء بسبب درجة الحرارة المرتفعة هناك، بالإضافة لخشيتها من انقلاب السيارة أثناء قيادة الفتاة "أسما" التي كانت بصحبتها خلال مطاردة الشرطة لهن.وأضافت أنه كان من المقرر تصوير الفيلم قبل أزمة كورونا، لكن بسبب الجائحة جرى تصوير العمل في وقت لاحق، وهو ما مكنها من دراسة الشخصية بعد قراءة السيناريو أكثر من مرة.ولفتت الراضي إلى أن الجمهور تفاعل مع الفيلم في مهرجان فينيسيا بدرجة كبيرة رغم عدم استيعابه للدارجة المغربية "اللهجة المحلية"، وأن هذا التفاعل مثل الكثير بالنسبة لها.وكشفت أنها تدرس حاليا المشاركة في عدد من الأعمال الفنية في مقدمتها فيلم طويل مع المخرج المغربي نبيل عيوش.يشار إلى أن فيلم "ملكات" هو الفيلم الروائي الأول لمخرجته المغربية ياسمين بنكيران، وهو من بطولة نسرين الراضي وريحان غاران ونسرين بنشارة وجليلة التلمسي، وهو إنتاج مشترك بين شركات مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية وقطرية، وهو يتناول قصة ثلاث فتيات تلاحقهن الشرطة من منطقة جبال الأطلس وصخورها ووديانها إلى الجنوب والمحيط الأطلسي.يذكر أن ياسمين بنكيران، كاتبة وسيناريست ومخرجة سينمائية، لها كتابان عن المغرب أحدهما بعنوان "سيدي إفني: بألوان المحيط والجبل" (2017)،وقبل فيلمها "ملكات" ، أخرجت فيلما قصيرا بعنوان "ساعة الشتاء" (2018).
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مجتمع, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك
مجتمع, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك
نسرين الراضي تكشف كواليس تصوير فيلم "ملكات" المشارك بـ"مراكش الدولي"
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قالت الفنانة نسرين الراضي، بطلة فيلم "ملكات" الذي يعرض ضمن بانوراما الأفلام المغربية بمهرجان الفيلم الدولي بمراكش، إنها تسعى للعالمية انطلاقا من المحلية المغربية، وإنها تسعى لتقديم أعمال تعبر عن المحلية المغربية بدرجة قريبة.
وتحدثت الراضي في مقابلة مع "سبوتنيك" عن كواليس تصوير فيلم "ملكات" من إخراج ياسمين بنكيران، والذي تم تصويره في جبال الأطلس بين المرتفعات والوديان الوعرة، حيث كشفت أنها أصيبت بالإعياء بسبب درجة الحرارة المرتفعة هناك، بالإضافة لخشيتها من انقلاب السيارة أثناء قيادة الفتاة "أسما" التي كانت بصحبتها خلال مطاردة الشرطة لهن.
وأضافت أنه كان من المقرر تصوير الفيلم قبل أزمة كورونا، لكن بسبب الجائحة جرى تصوير العمل في وقت لاحق، وهو ما مكنها من دراسة الشخصية بعد قراءة السيناريو أكثر من مرة.
ولفتت الراضي إلى أن الجمهور تفاعل مع الفيلم في مهرجان فينيسيا بدرجة كبيرة رغم عدم استيعابه للدارجة المغربية "اللهجة المحلية"، وأن هذا التفاعل مثل الكثير بالنسبة لها.
وكشفت أنها تدرس حاليا المشاركة في عدد من الأعمال الفنية في مقدمتها فيلم طويل مع المخرج المغربي نبيل عيوش.
يشار إلى أن فيلم "ملكات" هو الفيلم الروائي الأول لمخرجته المغربية ياسمين بنكيران، وهو من بطولة نسرين الراضي وريحان غاران ونسرين بنشارة وجليلة التلمسي، وهو إنتاج مشترك بين شركات مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية وقطرية، وهو يتناول قصة ثلاث فتيات تلاحقهن الشرطة من منطقة جبال الأطلس وصخورها ووديانها إلى الجنوب والمحيط الأطلسي.
يذكر أن ياسمين بنكيران، كاتبة وسيناريست ومخرجة سينمائية، لها كتابان عن المغرب
أحدهما بعنوان "سيدي إفني: بألوان المحيط والجبل" (2017)،وقبل فيلمها "ملكات" ، أخرجت فيلما قصيرا بعنوان "ساعة الشتاء" (2018).