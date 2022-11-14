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https://sputnikarabic.ae/20221114/نيبينزيا-يعترض-على-مشروع-قرار-أممي-هدفه-السطو-على-الأموال-السيادية-الروسية-1070171067.html
نيبينزيا يعترض على مشروع قرار أممي هدفه "السطو على الأموال السيادية" الروسية
نيبينزيا يعترض على مشروع قرار أممي هدفه "السطو على الأموال السيادية" الروسية
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت كييف وفقا لنتائج التصويت. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T19:12+0000
2022-11-14T19:12+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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وأيد القرار 94 عضوا وعارضه 14 وامتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت، وقد بدأ الاجتماع كل من كندا وغواتيمالا وهولندا وأوكرانيا.ويوصي مشروع القرار المقدم للنظر فيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة "بقيام أعضائه بالتعاون مع أوكرانيا بإنشاء سجل دولي للأضرار، والذي سيكون بمثابة دليل موثق على الأضرار والخسائر والإصابات المزعومة المتكبدة نتيجة لأعمال روسيا العسكرية في أوكرانيا ولتعزيز جمع البيانات وتنسيقها". وقال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الاجتماع إن "الدول الغربية تسعى لاستخدام أموال روسيا السيادية التي منعتها لمواصلة تسليم ودفع ثمن الأسلحة المقدمة بالفعل إلى كييف، ووصف هذه الفرصة بأنها سطو صارخ".وأشارت الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد القرار إلى الحاجة إلى مناقشة أعمق لمثل هذه المبادرات، ونقص إطارها القانوني، فضلاً عن الظلم تجاه الآخرين الذين يطالبون ولا يتلقون تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب أفعال الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20221024/نيبينزيا-ليس-لدى-روسيا-نوايا-باستخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1069434087.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا

نيبينزيا يعترض على مشروع قرار أممي هدفه "السطو على الأموال السيادية" الروسية

19:12 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت كييف وفقا لنتائج التصويت.
وأيد القرار 94 عضوا وعارضه 14 وامتنعت 73 دولة أخرى عن التصويت، وقد بدأ الاجتماع كل من كندا وغواتيمالا وهولندا وأوكرانيا.
ويوصي مشروع القرار المقدم للنظر فيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة "بقيام أعضائه بالتعاون مع أوكرانيا بإنشاء سجل دولي للأضرار، والذي سيكون بمثابة دليل موثق على الأضرار والخسائر والإصابات المزعومة المتكبدة نتيجة لأعمال روسيا العسكرية في أوكرانيا ولتعزيز جمع البيانات وتنسيقها".

وعارضت روسيا اعتماد الوثيقة لأن مشروع القرار "لا يصمد أمام النقد القانوني" و "محاولة غير مهمة لإضفاء الشرعية على ما لم يتم تقنينه من وجهة نظر القانون الدولي".

وقال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الاجتماع إن "الدول الغربية تسعى لاستخدام أموال روسيا السيادية التي منعتها لمواصلة تسليم ودفع ثمن الأسلحة المقدمة بالفعل إلى كييف، ووصف هذه الفرصة بأنها سطو صارخ".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نيبينزيا يؤكد أن روسيا ليس لديها نوايا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
24 أكتوبر, 22:34 GMT

اتخاذ القرار قد "يرتد" على المبادرين باقتراحه، ومثل هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة عدم الاستقرار والتوتر في العالم.

فاسيلي نيبينزيا
ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة
وأشارت الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد القرار إلى الحاجة إلى مناقشة أعمق لمثل هذه المبادرات، ونقص إطارها القانوني، فضلاً عن الظلم تجاه الآخرين الذين يطالبون ولا يتلقون تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب أفعال الغرب.
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