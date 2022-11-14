https://sputnikarabic.ae/20221114/وسائل-إعلام-الصين-تستنكر-رغبة-بولندا-في-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-لديها-1070132107.html
وسائل إعلام: الصين تستنكر رغبة بولندا في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها
وسائل إعلام: الصين تستنكر رغبة بولندا في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها
تهدد رغبة بولندا في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها أمن أوروبا بأسرها، وفقًا لمقال نُشر على البوابة العسكرية الصينية الرسمية "تشاينا ميليتري". 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T04:51+0000
2022-11-14T04:51+0000
2022-11-14T05:05+0000
رصد عسكري
بولندا
الصين
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وأضاف المقال أن "مبادرة بولندا تنتهك أعراف ومبادئ المجتمع الدولي بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية وتزيد من مخاطر وقوعها في أيدي أطراف ثالثة. وهذا القرار سيقوض السلام والاستقرار في المنطقة ويزيد من تفاقم الوضع الأمني في أوروبا".وصف الخبراء الصينيون سياسة وارسو بأنها عنصر من "استراتيجية التوسع العسكري".في وقت سابق، ذكرت "سبوتنيك" أن بولندا أعربت عن اهتمامها بنشر أسلحة نووية أمريكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بولندا, الصين
وسائل إعلام: الصين تستنكر رغبة بولندا في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها
04:51 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
تهدد رغبة بولندا في نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها أمن أوروبا بأسرها، وفقًا لمقال نُشر على البوابة العسكرية الصينية الرسمية "تشاينا ميليتري".
وأضاف المقال أن "مبادرة بولندا تنتهك أعراف ومبادئ المجتمع الدولي بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
وتزيد من مخاطر وقوعها في أيدي أطراف ثالثة. وهذا القرار سيقوض السلام والاستقرار في المنطقة ويزيد من تفاقم الوضع الأمني في أوروبا".
وصف الخبراء الصينيون سياسة وارسو بأنها عنصر من "استراتيجية التوسع العسكري".
في وقت سابق، ذكرت "سبوتنيك" أن بولندا أعربت عن اهتمامها بنشر أسلحة نووية أمريكية.