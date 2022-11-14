https://sputnikarabic.ae/20221114/وكالة-أسوشيتد-برس-تنشر-صورة-من-خيرسون-فيها-أشخاص-مقيدون-إلى-أعمدة-1070134434.html
وكالة "أسوشيتد برس" تنشر صورة من خيرسون تظهر أشخاصا مقيدين إلى أعمدة
وكالة "أسوشيتد برس" تنشر صورة من خيرسون تظهر أشخاصا مقيدين إلى أعمدة
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورًا فوتوغرافية من خيرسون تُظهر أشخاصًا مقيدين إلى أعمدة، كعقوبة على تعاونهم مع السلطات الروسية. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T07:58+0000
2022-11-14T07:58+0000
2022-11-14T08:05+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الوكالة، التُقطت الصور يوم الأحد 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.وورد في التسمية التوضيحية لإحدى الصور: "السكان المحليون ينظرون إلى خائنين مقيدين من الأيدي إلى أعمدة في خيرسون".في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قررت السلطات الروسية إعادة توطين سكان أربع بلديات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون وغيرها من الكيانات الروسية بسبب القصف الأوكراني المستمر، وخطر الفيضانات في حالة حدوث هجوم على سد كاخوفسكايا الكهرمائي، وإمكانية عزل القوات المسلحة الروسية على الضفة اليسرى.وكما أشار سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات المتحدة، فإن الوضع في خيرسون أصبح خطيرًا على حياة المدنيين. في بداية نوفمبر، تم إجلاء 115000 شخص من الضفة اليمنى، ووافق وزير الدفاع سيرغي شويغو على بدء نقل القوات إلى الضفة اليسرى وتنظيم خط دفاع للقوات المسلحة الروسية على طول خط نهر دنيبر.
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
وكالة "أسوشيتد برس" تنشر صورة من خيرسون تظهر أشخاصا مقيدين إلى أعمدة
07:58 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورًا فوتوغرافية من خيرسون تُظهر أشخاصًا مقيدين إلى أعمدة، كعقوبة على تعاونهم مع السلطات الروسية.
وبحسب الوكالة، التُقطت الصور يوم الأحد 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وورد في التسمية التوضيحية لإحدى الصور: "السكان المحليون ينظرون إلى خائنين مقيدين من الأيدي إلى أعمدة في خيرسون".
في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قررت السلطات الروسية إعادة توطين سكان أربع بلديات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون وغيرها من الكيانات الروسية بسبب القصف الأوكراني المستمر، وخطر الفيضانات في حالة حدوث هجوم على سد كاخوفسكايا الكهرمائي، وإمكانية عزل القوات المسلحة الروسية على الضفة اليسرى.
وكما أشار سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات المتحدة، فإن الوضع في خيرسون أصبح خطيرًا على حياة المدنيين. في بداية نوفمبر، تم إجلاء 115000 شخص من الضفة اليمنى، ووافق وزير الدفاع سيرغي شويغو على بدء نقل القوات إلى الضفة اليسرى وتنظيم خط دفاع للقوات المسلحة الروسية على طول خط نهر دنيبر.