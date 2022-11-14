عربي
https://sputnikarabic.ae/20221114/ياسمين-بنكيران-تؤكد-أن-الإنتاج-المشترك-للمشروعات-السينمائية-مهم-لدعم-الشباب-في-بداية-مسيرتهم-الفنية-1070172044.html
ياسمين بنكيران تؤكد أن الإنتاج المشترك للمشروعات السينمائية مهم لدعم الشباب في بداية مسيرتهم الفنية
ياسمين بنكيران تؤكد أن الإنتاج المشترك للمشروعات السينمائية مهم لدعم الشباب في بداية مسيرتهم الفنية
أكدت المخرجة المغربية، ياسمين بنكيران أن جائحة كورونا أثرت بدرجة كبيرة على المشروعات السينمائية في مختلف أنحاء العالم نتيجة التوقف لأكثر من عامين. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T20:01+0000
2022-11-14T20:01+0000
منوعات
أخبار فن
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070171882_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b49bdad26217abba2b48f4330d4bf9f5.jpg
وأثنت في مقابلة مع "سبوتنيك"، على أهمية الإنتاج المشترك للمشروعات السينمائية التي يقوم بإخراجها الشباب والذين يحتاجون إلى مثل هذه الدعم في بداية مسيرتهم الفنية، مشيرة إلى أن فيلم "ملكات" استفاد من الدعم الذي تقدمه "ورش الأطلس" التابعة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.وأضافت أن دخول شركات ومؤسسات أجنبية في دعم الإنتاج لا يؤثر بالضرورة على رؤية القائمين على العمل، وأن الرؤية السينمائية في النهاية هي ملك لصانعه.وأوضحت أن فيلم "ملكات" الذي يشارك بالمهرجان واجه العديد من الصعوبات خلال فترة التوقف، فضلا عن الصعوبات التي واجهها فريق العمل في مناطق التصوير المختلفة، حيث اقتضت طبيعة العمل التواجد في أماكن تختلف فيها درجات الحرارة والطبيعة الجغرافية.وأشارت إلى أنها تعتزم مواصلة مسيرتها الفنية من خلال العديد من المشروعات التي تختار من بينها خلال المرحلة المقبلة. موضحة أنها تسعى لمنافسة الأعمال العالمية، خاصة في ظل ما تحظى به المنطقة العربية من كوادر فنية ومواهب شابة تمتلك قدرات ومطلعة على الثقافات الأخرى بصورة كبيرة، إلى جانب المتابعة المستمرة للأعمال السينمائية في مختلف دول العالم.ولفتت إلى أن العديد من المخرجات المغربيات يقدمن أعمالا هامة تنافس في كبرى مهرجانات العالم وهو ما يؤكد مكانة المرأة في الساحة السينمائية العالمية.وفيلم "ملكات " هو الفيلم الروائي الأول لمخرجته المغربية ياسمين بنكيران، وهو من بطولة نسرين الراضي وريحان غاران ونسرين بنشارة وجليلة التلمسي ، وهو إنتاج مشترك بين شركات مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية وقطرية . وهو يتناول قصة ثلاث فتيات تلاحقهن الشرطة من منطقة جبال الأطلس وصخورها ووديانها إلى الجنوب والمحيط الأطلسي.وياسمين بنكيران، كاتبة وسيناريست ومخرجة سينمائية، لها كتابان عن المغرب أحدهما بعنوان "سيدي إفني: بألوان المحيط والجبل" (2017)، وقبل فيلمها "ملكات"، أخرجت فيلما قصيرا بعنوان "ساعة الشتاء" (2018).
https://sputnikarabic.ae/20221114/نسرين-الراضي-تكشف-كواليس-تصوير-فيلم-ملكات-المشارك-بـمراكش-الدولي-1070149864.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070171882_6:0:1542:1152_1920x0_80_0_0_c4fc9fac2b34b72c680e794f3450a668.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار فن, أخبار المغرب اليوم
منوعات, أخبار فن, أخبار المغرب اليوم

ياسمين بنكيران تؤكد أن الإنتاج المشترك للمشروعات السينمائية مهم لدعم الشباب في بداية مسيرتهم الفنية

20:01 GMT 14.11.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمخرجة المغربية، ياسمين بنكيران
المخرجة المغربية، ياسمين بنكيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبرTelegram
أكدت المخرجة المغربية، ياسمين بنكيران أن جائحة كورونا أثرت بدرجة كبيرة على المشروعات السينمائية في مختلف أنحاء العالم نتيجة التوقف لأكثر من عامين.
وأثنت في مقابلة مع "سبوتنيك"، على أهمية الإنتاج المشترك للمشروعات السينمائية التي يقوم بإخراجها الشباب والذين يحتاجون إلى مثل هذه الدعم في بداية مسيرتهم الفنية، مشيرة إلى أن فيلم "ملكات" استفاد من الدعم الذي تقدمه "ورش الأطلس" التابعة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وأضافت أن دخول شركات ومؤسسات أجنبية في دعم الإنتاج لا يؤثر بالضرورة على رؤية القائمين على العمل، وأن الرؤية السينمائية في النهاية هي ملك لصانعه.
ولفتت إلى أنها واجهت خلال أزمة كورونا وغيرها من العاملين في هذه الصناعة تحديات كبيرة، إلا أنها تمكنت بشكل شخصي تحديد خطواتها القادمة واختيار مسارات متعددة للانطلاق نحو المستقبلة.
وأوضحت أن فيلم "ملكات" الذي يشارك بالمهرجان واجه العديد من الصعوبات خلال فترة التوقف، فضلا عن الصعوبات التي واجهها فريق العمل في مناطق التصوير المختلفة، حيث اقتضت طبيعة العمل التواجد في أماكن تختلف فيها درجات الحرارة والطبيعة الجغرافية.
وأشارت إلى أنها تعتزم مواصلة مسيرتها الفنية من خلال العديد من المشروعات التي تختار من بينها خلال المرحلة المقبلة. موضحة أنها تسعى لمنافسة الأعمال العالمية، خاصة في ظل ما تحظى به المنطقة العربية من كوادر فنية ومواهب شابة تمتلك قدرات ومطلعة على الثقافات الأخرى بصورة كبيرة، إلى جانب المتابعة المستمرة للأعمال السينمائية في مختلف دول العالم.
الفنانة نسرين الراضي بطلة فيلم ملكات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
نسرين الراضي تكشف كواليس تصوير فيلم "ملكات" المشارك بـ"مراكش الدولي"
10:35 GMT
ولفتت إلى أن العديد من المخرجات المغربيات يقدمن أعمالا هامة تنافس في كبرى مهرجانات العالم وهو ما يؤكد مكانة المرأة في الساحة السينمائية العالمية.
وفيلم "ملكات " هو الفيلم الروائي الأول لمخرجته المغربية ياسمين بنكيران، وهو من بطولة نسرين الراضي وريحان غاران ونسرين بنشارة وجليلة التلمسي ، وهو إنتاج مشترك بين شركات مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية وقطرية . وهو يتناول قصة ثلاث فتيات تلاحقهن الشرطة من منطقة جبال الأطلس وصخورها ووديانها إلى الجنوب والمحيط الأطلسي.
وياسمين بنكيران، كاتبة وسيناريست ومخرجة سينمائية، لها كتابان عن المغرب أحدهما بعنوان "سيدي إفني: بألوان المحيط والجبل" (2017)، وقبل فيلمها "ملكات"، أخرجت فيلما قصيرا بعنوان "ساعة الشتاء" (2018).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала