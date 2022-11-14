https://sputnikarabic.ae/20221114/78-من-الأردنيين-مصابون-بالسمنة-و45-منهم-مرضى-سكري-1070137801.html
78% من الأردنيين مصابون بالسمنة و45% منهم مرضى سكري
78% من الأردنيين مصابون بالسمنة و45% منهم مرضى سكري
قال المركز الأردني للسكري والغدد الصم والوراثة إن نسبة المصابين في الأردن بزيادة الوزن والسمنة بلغت 78%، فيما بلغت نسبة المصابين بالسكري الكامن والسكري 45%. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:33+0000
2022-11-14T08:33+0000
2022-11-14T08:34+0000
أخبار الأردن
مجتمع
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ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن المركز أن التقديرات تشير إلى إصابة 422 مليون شخص بالغ بالسكري على الصعيد العالمي في عام 2014 مقارنة بإصابة 108 ملايين شخص في عام 1980، فيما ارتفع معدل الانتشار العالمي للسكري منذ عام 1980 من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين.يشار إلى أن رقعة انتشار مرض السكري اتسعت على مدى العقد الماضي، بشكل كبير في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عنها في البلدان مرتفعة الدخل، وفق الأمم المتحدة.ويأتي إعلان المركز الأردني للسكري والغدد الصماء عن تلك البيانات بالتزامن مع تزامنا مع اليوم العالمي لمرضى السكري والذي يوافق اليوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 61/225 الذي ينص على إعلان يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمرضى السكري، اعترافا بالحاجة الماسة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية.
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أخبار الأردن, مجتمع
78% من الأردنيين مصابون بالسمنة و45% منهم مرضى سكري
08:33 GMT 14.11.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 14.11.2022) تابعنا عبر
قال المركز الأردني للسكري والغدد الصم والوراثة إن نسبة المصابين في الأردن بزيادة الوزن والسمنة بلغت 78%، فيما بلغت نسبة المصابين بالسكري الكامن والسكري 45%.
ونقلت وكالة أنباء
"عمون" عن المركز أن التقديرات تشير إلى إصابة 422 مليون شخص بالغ بالسكري على الصعيد العالمي في عام 2014 مقارنة بإصابة 108 ملايين شخص في عام 1980، فيما ارتفع معدل الانتشار العالمي للسكري منذ عام 1980 من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين.
يشار إلى أن رقعة انتشار مرض السكري اتسعت على مدى العقد الماضي، بشكل كبير في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عنها في البلدان مرتفعة الدخل، وفق الأمم المتحدة.
ويأتي إعلان المركز الأردني للسكري والغدد الصماء عن تلك البيانات بالتزامن مع تزامنا مع اليوم العالمي لمرضى السكري والذي يوافق اليوم الاثنين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 61/225 الذي ينص على إعلان يوم 14 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لمرضى السكري، اعترافا بالحاجة الماسة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية.