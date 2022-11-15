https://sputnikarabic.ae/20221115/أبو-ظبي-تتوقع-إدراج-شركات-من-خارج-منطقة-الخليج-في-سوقها-المالي-لأول-مرة-1070213540.html
أبو ظبي تتوقع إدراج شركات من خارج منطقة الخليج في سوقها المالي لأول مرة
أبو ظبي تتوقع إدراج شركات من خارج منطقة الخليج في سوقها المالي لأول مرة
توقع رئيس إدارة التنمية في أبو ظبي (عاصمة دولة الإمارات) محمد علي الشرفا، أن يبدأ السوق المالي للإمارة الغنية بالنفط في إدراج أسهم شركات من خارج دول مجلس... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T15:34+0000
2022-11-15T15:34+0000
2022-11-15T15:34+0000
اقتصاد
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العالم العربي
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ستكون هذه واحدة من خطط الإمارة الطموحة لتوسيع حجم ونطاق سوقها المالي، الذي استحوذ بالتشارك مع بورصتي دبي والرياض على نصف عمليات الطرح الأولية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا هذا العام، بحسب شبكة "بلومبيرغ الشرق".جمعت عمليات الطرح في البورصات الثلاث الخليجية ما قدره 18 مليار دولار منذ بداية عام 2022. من المتوقع أن يكون العام المقبل حافلا أيضا بالطروحات في سوق أبو ظبي، حيث قال الشرفا إنه يتوقع 11 عملية اكتتاب في بورصة الإمارة، 6 منها عن طريق صندوق أبو ظبي للاكتتاب.وقال الشرفا إن هناك 38 شركة خاصة مرشحة للاكتتاب تتلقى حاليا خدمات استثمارية واستشارية من صندوق أبوظبي، وإن 6 منها وُضعت في قائمة أولية ويُرتقب طرحها في بورصة أبوظبي العام المقبل.وأردف: "نُجري محادثات مع 32 شركة وندرس معها أوضاعها وخططها للإدراج، إذ تسعى الشركات الخليجية للاستفادة من توفر السيولة الناتجة عن عوائد النفط المرتفعة لجمع الأموال عبر أسواق المال".
https://sputnikarabic.ae/20221114/السعودية-تدرس-طرح-شركة-قيمتها-5-مليارات-دولار-في-البورصة-1070166203.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أبو ظبي تتوقع إدراج شركات من خارج منطقة الخليج في سوقها المالي لأول مرة
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توقع رئيس إدارة التنمية في أبو ظبي (عاصمة دولة الإمارات) محمد علي الشرفا، أن يبدأ السوق المالي للإمارة الغنية بالنفط في إدراج أسهم شركات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، للمرة الأولى على الإطلاق، العام المقبل.
ستكون هذه واحدة من خطط الإمارة الطموحة لتوسيع حجم ونطاق سوقها المالي، الذي استحوذ بالتشارك مع بورصتي دبي والرياض على نصف عمليات الطرح الأولية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا هذا العام، بحسب شبكة
"بلومبيرغ الشرق".
جمعت عمليات الطرح في البورصات الثلاث الخليجية
ما قدره 18 مليار دولار منذ بداية عام 2022. من المتوقع أن يكون العام المقبل حافلا أيضا بالطروحات في سوق أبو ظبي، حيث قال الشرفا إنه يتوقع 11 عملية اكتتاب في بورصة الإمارة، 6 منها عن طريق صندوق أبو ظبي للاكتتاب.
وقال الشرفا إن هناك 38 شركة خاصة مرشحة للاكتتاب تتلقى حاليا خدمات استثمارية واستشارية من صندوق أبوظبي، وإن 6 منها وُضعت في قائمة أولية ويُرتقب طرحها في بورصة أبوظبي العام المقبل.
وأردف: "نُجري محادثات مع 32 شركة وندرس معها أوضاعها وخططها للإدراج، إذ تسعى الشركات الخليجية للاستفادة من توفر السيولة الناتجة عن عوائد النفط المرتفعة لجمع الأموال عبر أسواق المال".