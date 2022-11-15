https://sputnikarabic.ae/20221115/أتوم-ستروي-إكسبرت-تتوقع-أن-يتم-تسليم-وعاء-المفاعل-لمحطة-الطاقة-النووية-في-مصر-عام-2025-1070197083.html

"آتوم ستروي إكسبرت" تتوقع أن يتم تسليم وعاء المفاعل لمحطة الطاقة النووية في مصر عام 2025

"آتوم ستروي إكسبرت" تتوقع أن يتم تسليم وعاء المفاعل لمحطة الطاقة النووية في مصر عام 2025

أعلن ألكسندر كورتشاغين، النائب الأول لرئيس شركة "آتوم ستروي إكسبرت" أنه من المتوقع أن يتم تسليم وعاء المفاعل الخاص بوحدة الطاقة الأولى لمحطة الطاقة النووية في... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T12:14+0000

2022-11-15T12:14+0000

2022-11-15T12:26+0000

مصر

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وأشار كورتشاغين إلى أن إنتاج وعاء المفاعل بدأ في أبريل/نيسان.وقال كورشاغين على هامش مؤتمر المناخ: "يجب نقل وعاء ضغط المفاعل وتسليمه للتركيب في أول وحدة طاقة في أغسطس/آب – سبتمبر 2025".وأشار إلى أن صب بلاطة الأساس في وحدة الطاقة الأولى يسير وفقًا للجدول الزمني، وأن صب بلاطة الأساس للوحدة الثانية، المقرر عقده في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، يتم تنفيذه قبل الموعد المحدد.وأكد أن "العمل في الموقع يسير في موعده اليوم".وبحسب قوله، فإن كلاً من أكبر المقاولين المصريين وعدد من شركات "روساتوم" يشاركون في هذا العمل.أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ترخيصًا لشركة "روساتوم" في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لبناء وحدة الطاقة الثانية لمحطة الطاقة النووية في الضبعة شمالي البلاد.استلمت روساتوم رخصة بناء الوحدة الأولى في 29 يونيو/حزيران، وبدأ البناء الفعلي للمحطة في 20 يوليو/تموز.في عام 2015، وقّعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار. في ديسمبر/كانون الأول 2017، وقّع الطرفان قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.ستتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات.

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