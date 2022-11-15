أمريكا تعلن ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في خليج عمان متجهة من إيران إلى اليمن
© AFP 2022 / IRINNاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
© AFP 2022 / IRINN
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "اعتراض شحنة من المتفجرات كانت قد أرسلتها إيران إلى اليمن عبر خليج عُمان".
وقالت القيادة، عبر صفحتها على تويتر: "إن قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت مركبا شراعيا لا يحمل علم أي دولة في خليج عُمان مصدره إيران لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن، وذلك في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
On Nov. 8, U.S. 5th Fleet intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman smuggling lethal aid, including a large quantity of explosive material, from Iran to Yemen. [1/3]— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 15, 2022
Read more ⬇️https://t.co/hbR1aINqKS pic.twitter.com/tXIws3zfIf
وأضافت أن "الشحنة شملت أكثر من 360 ألف رطل من سماد اليوريا الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى بيركلورات الأمونيوم المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية"، مشيرة إلى أنها فتشت السفينة وأغرقتها ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية.
"The unlawful transfer of lethal aid from Iran does not go unnoticed. It is irresponsible, dangerous and leads to violence and instability across the Middle East." - VADM Brad Cooper [3/3] pic.twitter.com/RFDqhLkHft— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 15, 2022
ونقلت القيادة تصريحات لقائدها، مايكل "إيريك" كوريلا، قال فيها: "إلى جانب القوات الشريكة، تلتزم القيادة المركزية بأمن واستقرار المنطقة وبتقويض جهود النقل غير الشرعي والمزعزع للاستقرار للمواد المتفجرة عبر البر والجو والبحر".