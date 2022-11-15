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أمريكا تعلن ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في خليج عمان متجهة من إيران إلى اليمن
أمريكا تعلن ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في خليج عمان متجهة من إيران إلى اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "اعتراض شحنة من المتفجرات كانت قد أرسلتها إيران إلى اليمن عبر خليج عُمان". 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T08:15+0000
2022-11-15T08:15+0000
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وقالت القيادة، عبر صفحتها على تويتر: "إن قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت مركبا شراعيا لا يحمل علم أي دولة في خليج عُمان مصدره إيران لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن، وذلك في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".وأضافت أن "الشحنة شملت أكثر من 360 ألف رطل من سماد اليوريا الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى بيركلورات الأمونيوم المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية"، مشيرة إلى أنها فتشت السفينة وأغرقتها ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية.ونقلت القيادة تصريحات لقائدها، مايكل "إيريك" كوريلا، قال فيها: "إلى جانب القوات الشريكة، تلتزم القيادة المركزية بأمن واستقرار المنطقة وبتقويض جهود النقل غير الشرعي والمزعزع للاستقرار للمواد المتفجرة عبر البر والجو والبحر".
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أخبار اليمن الأن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعلن ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في خليج عمان متجهة من إيران إلى اليمن

08:15 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / IRINNاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / IRINN
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "اعتراض شحنة من المتفجرات كانت قد أرسلتها إيران إلى اليمن عبر خليج عُمان".
وقالت القيادة، عبر صفحتها على تويتر: "إن قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت مركبا شراعيا لا يحمل علم أي دولة في خليج عُمان مصدره إيران لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن، وذلك في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
وأضافت أن "الشحنة شملت أكثر من 360 ألف رطل من سماد اليوريا الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى بيركلورات الأمونيوم المستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية"، مشيرة إلى أنها فتشت السفينة وأغرقتها ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية.
ونقلت القيادة تصريحات لقائدها، مايكل "إيريك" كوريلا، قال فيها: "إلى جانب القوات الشريكة، تلتزم القيادة المركزية بأمن واستقرار المنطقة وبتقويض جهود النقل غير الشرعي والمزعزع للاستقرار للمواد المتفجرة عبر البر والجو والبحر".
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