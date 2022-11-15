عربي
روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
https://sputnikarabic.ae/20221115/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-متورطين-في-تزويد-روسيا-بطائرات-إيرانية-مسيرة-1070221391.html
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في "تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة"
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في "تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T19:37+0000
2022-11-15T19:38+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها المزعوم في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضا شخصين هما عباس جمعة وتيغران خريستوفوروفيتش سرابيونوف لدورهما في نقل الطائرات دون طيار، على حد قول الوزارة الأمريكية. لم تقدم السلطات الغربية دليلا قاطعا على استخدام الطائرات الإيرانية في أوكرانيا.بالأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للكتلة.نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تحذر-أوكرانيا-من-تهديدها-بسبب-علاقاتها-مع-روسيا-1070163688.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في "تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة"

19:37 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 15.11.2022)
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، ورغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".
وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها المزعوم في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
إيران تحذر أوكرانيا من تهديدها بسبب علاقاتها مع روسيا
أمس, 15:12 GMT
وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضا شخصين هما عباس جمعة وتيغران خريستوفوروفيتش سرابيونوف لدورهما في نقل الطائرات دون طيار، على حد قول الوزارة الأمريكية. لم تقدم السلطات الغربية دليلا قاطعا على استخدام الطائرات الإيرانية في أوكرانيا.
بالأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للكتلة.
نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала