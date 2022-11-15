https://sputnikarabic.ae/20221115/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-متورطين-في-تزويد-روسيا-بطائرات-إيرانية-مسيرة-1070221391.html
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في "تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة"
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في "تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها المزعوم في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضا شخصين هما عباس جمعة وتيغران خريستوفوروفيتش سرابيونوف لدورهما في نقل الطائرات دون طيار، على حد قول الوزارة الأمريكية. لم تقدم السلطات الغربية دليلا قاطعا على استخدام الطائرات الإيرانية في أوكرانيا.بالأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للكتلة.نفت روسيا وإيران مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-تحذر-أوكرانيا-من-تهديدها-بسبب-علاقاتها-مع-روسيا-1070163688.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على متورطين في "تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة"
19:37 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، ورغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها روسيا في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".
وذكر البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد ثلاثة كيانات، هي مركز أبحاث شركة "شاهد" للصناعات الجوية، وشركة "ساكسيس أفييشن سيرفسز" و"جيت غلوبال دي إم سي سي"، لدورها المزعوم في إنتاج وتسهيل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا.
وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضا شخصين هما عباس جمعة وتيغران خريستوفوروفيتش سرابيونوف لدورهما في نقل الطائرات دون طيار، على حد قول الوزارة الأمريكية. لم تقدم السلطات الغربية دليلا قاطعا على استخدام الطائرات الإيرانية في أوكرانيا.
بالأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات
الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للكتلة.
نفت روسيا وإيران
مرارا استمرار تجارة الطائرات المسيرة بينهما، بعد أن اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر بأن طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا.