https://sputnikarabic.ae/20221115/أوكرانيا-تأمل-زيادة-حصصها-من-المنح-المالية-الخارجية-عوضا-عن-القروض-1070196593.html
أوكرانيا تأمل زيادة حصصها من المنح المالية الخارجية عوضا عن القروض
أوكرانيا تأمل زيادة حصصها من المنح المالية الخارجية عوضا عن القروض
توقع وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو، اليوم الثلاثاء، أن تكون نصف المساعدة المالية الدولية لكييف العام المقبل في شكل منح غير قابلة للاسترداد. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T11:50+0000
2022-11-15T11:50+0000
2022-11-15T11:50+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال مارشينكو في مقابلة تلفزيونية: "في عام 2022 نتلقى تمويلًا جزئيًا من المنح، وجزئيًا من القروض، و50% من قروضنا العام المقبل عبارة عن منح، ونأمل أن تتم المحافظة على هذه النسبة وأن نصف الأموال على الأقل ستكون منحًا لن تحتاج إلى إعادتها".وقال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، إن البرلمان اعتمد ميزانية لعام 2023 بعجز قدره 38 مليار دولار.وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع ميزانية الدولة لعام 2023 للقراءة الثانية في البرلمان الأوكراني مع عجز يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.وقال شميغال إن مشروع الموازنة العامة للدولة ينص على إيرادات 1.28 تريليون غريفنيا (نحو 34.6 مليار دولار)، ونفقات 2.57 تريليون غريفنيا (نحو 69.9 مليار دولار)، ويقدر عجز الميزانية الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، وهو ما تنوي أوكرانيا تغطيته على شكل قروض خارجية.
https://sputnikarabic.ae/20221022/رئيس-وزراء-أوكرانيا-يحذر-من-نفاذ-ذخيرة-الدفاع-الجوي-1069346645.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تأمل زيادة حصصها من المنح المالية الخارجية عوضا عن القروض
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توقع وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو، اليوم الثلاثاء، أن تكون نصف المساعدة المالية الدولية لكييف العام المقبل في شكل منح غير قابلة للاسترداد.
وقال مارشينكو في مقابلة تلفزيونية: "في عام 2022 نتلقى تمويلًا جزئيًا من المنح، وجزئيًا من القروض، و50% من قروضنا العام المقبل عبارة عن منح، ونأمل أن تتم المحافظة على هذه النسبة وأن نصف الأموال على الأقل ستكون منحًا لن تحتاج إلى إعادتها".
وقال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، إن البرلمان اعتمد ميزانية لعام 2023 بعجز قدره 38 مليار دولار.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع ميزانية الدولة لعام 2023 للقراءة الثانية في البرلمان الأوكراني مع عجز يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.
وقال شميغال
إن مشروع الموازنة العامة للدولة ينص على إيرادات 1.28 تريليون غريفنيا (نحو 34.6 مليار دولار)، ونفقات 2.57 تريليون غريفنيا (نحو 69.9 مليار دولار)، ويقدر عجز الميزانية الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، وهو ما تنوي أوكرانيا تغطيته على شكل قروض خارجية.