https://sputnikarabic.ae/20221115/أوكرانيا-توقف-ضخ-أنابيب-النفط-دروجبا-المغذية-للمجر-1070220587.html
أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذية للمجر
أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذية للمجر
أفاد إيغور ديمين، المتحدث باسم رئيس شركة "ترانس نفط" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أوكرانيا أبلغت الشركة بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T19:09+0000
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وأضاف ديمين، اليوم الثلاثاء: "أبلغنا الجانب الأوكراني أنه قد أوقف الضخ في اتجاه فينيشليتكا (في المجر) بسبب انخفاض الجهد".وتراقب شركة النفط والغاز المجرية "مول" الوضع على خط أنابيب النفط "دروجبا" وتقيم إمكانية إعادة تشغيله، وستستمر احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر.وأشارت الشركة إلى أن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمجر كافية لضمان التشغيل المتواصل للمصافي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصلاح الضرر".
https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-المجرية-تعلن-رفضها-تدريب-القوات-الأوكرانية-1070165924.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذية للمجر
19:09 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أفاد إيغور ديمين، المتحدث باسم رئيس شركة "ترانس نفط" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أوكرانيا أبلغت الشركة بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط دروجبا في اتجاه المجر".
وأضاف ديمين، اليوم الثلاثاء: "أبلغنا الجانب الأوكراني أنه قد أوقف الضخ في اتجاه فينيشليتكا (في المجر) بسبب انخفاض الجهد".
وتراقب شركة النفط والغاز المجرية "مول" الوضع على خط أنابيب النفط "دروجبا" وتقيم إمكانية إعادة تشغيله، وستستمر احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء المجرية "إم تي أي" عن "ترانس نفط" قولها: "إننا نتابع الأحداث عن كثب ونقوم مع الشركاء الأوكرانيين بدراسة شروط استئناف إطلاق خط أنابيب النفط دروجبا".
وأشارت الشركة إلى أن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمجر
كافية لضمان التشغيل المتواصل للمصافي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصلاح الضرر".