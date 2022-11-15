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https://sputnikarabic.ae/20221115/أوكرانيا-توقف-ضخ-أنابيب-النفط-دروجبا-المغذية-للمجر-1070220587.html
أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذية للمجر
أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذية للمجر
أفاد إيغور ديمين، المتحدث باسم رئيس شركة "ترانس نفط" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أوكرانيا أبلغت الشركة بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T19:09+0000
2022-11-15T19:29+0000
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وأضاف ديمين، اليوم الثلاثاء: "أبلغنا الجانب الأوكراني أنه قد أوقف الضخ في اتجاه فينيشليتكا (في المجر) بسبب انخفاض الجهد".وتراقب شركة النفط والغاز المجرية "مول" الوضع على خط أنابيب النفط "دروجبا" وتقيم إمكانية إعادة تشغيله، وستستمر احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر.وأشارت الشركة إلى أن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمجر كافية لضمان التشغيل المتواصل للمصافي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصلاح الضرر".
https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-المجرية-تعلن-رفضها-تدريب-القوات-الأوكرانية-1070165924.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذية للمجر

19:09 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 19:29 GMT 15.11.2022)
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أفاد إيغور ديمين، المتحدث باسم رئيس شركة "ترانس نفط" لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أوكرانيا أبلغت الشركة بأنها أوقفت ضخ النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط دروجبا في اتجاه المجر".
وأضاف ديمين، اليوم الثلاثاء: "أبلغنا الجانب الأوكراني أنه قد أوقف الضخ في اتجاه فينيشليتكا (في المجر) بسبب انخفاض الجهد".
وتراقب شركة النفط والغاز المجرية "مول" الوضع على خط أنابيب النفط "دروجبا" وتقيم إمكانية إعادة تشغيله، وستستمر احتياطيات النفط الاستراتيجية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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ونقلت وكالة الأنباء المجرية "إم تي أي" عن "ترانس نفط" قولها: "إننا نتابع الأحداث عن كثب ونقوم مع الشركاء الأوكرانيين بدراسة شروط استئناف إطلاق خط أنابيب النفط دروجبا".

وأشارت الشركة إلى أن "الاحتياطيات الاستراتيجية للمجر كافية لضمان التشغيل المتواصل للمصافي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم إصلاح الضرر".
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