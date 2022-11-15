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https://sputnikarabic.ae/20221115/إحباط-هجوم-إرهابي-على-مستودع-للوقود-في-سيفاستوبول-1070200361.html
إحباط هجوم إرهابي على مستودع للوقود في سيفاستوبول
إحباط هجوم إرهابي على مستودع للوقود في سيفاستوبول
في سيفاستوبول، تم إحباط عملية إرهابية لإحراق مستودع للوقود، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لدائرة القرم التابعة لمكتب الأمن الفيدرالي. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T13:32+0000
2022-11-15T13:32+0000
روسيا
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وقالت الدائرة الأمنية في جمهورية القرم: "ثبت أن شخصًا يبلغ من العمر 20 عامًا من سكان المنطقة، وهو من أنصار القومية الأوكرانية المتطرفة، خطط لإشعال النار في مستودع للوقود ومواد التشحيم".تمت مصادرة قنبلتي مولوتوف ومعدات اتصالات ومنشورات متطرفة في منزل المشتبه به في سيفاستوبول.فتح محققو جهاز الأمن قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 205 من القانون الجنائي (التحضير لهجوم إرهابي).وأضافت الدائرة أن الشاب اعتقل لمدة شهرين.
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روسيا
روسيا

إحباط هجوم إرهابي على مستودع للوقود في سيفاستوبول

13:32 GMT 15.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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في سيفاستوبول، تم إحباط عملية إرهابية لإحراق مستودع للوقود، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لدائرة القرم التابعة لمكتب الأمن الفيدرالي.
وقالت الدائرة الأمنية في جمهورية القرم: "ثبت أن شخصًا يبلغ من العمر 20 عامًا من سكان المنطقة، وهو من أنصار القومية الأوكرانية المتطرفة، خطط لإشعال النار في مستودع للوقود ومواد التشحيم".
تمت مصادرة قنبلتي مولوتوف ومعدات اتصالات ومنشورات متطرفة في منزل المشتبه به في سيفاستوبول.
فتح محققو جهاز الأمن قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 30 والجزء 1 من المادة 205 من القانون الجنائي (التحضير لهجوم إرهابي).
وأضافت الدائرة أن الشاب اعتقل لمدة شهرين.
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