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https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-ترفض-خضوع-جنودها-لأي-استجواب-أمريكي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070222134.html
إسرائيل ترفض خضوع جنودها لأي استجواب أمريكي في مقتل شيرين أبو عاقلة
إسرائيل ترفض خضوع جنودها لأي استجواب أمريكي في مقتل شيرين أبو عاقلة
أعلنت إسرائيل رفضها خضوع الجنود الإسرائيليين للتحقيق من قبل أي جهة أو دولة أجنبية مهما كان مستوى علاقاتها الودية مع تل أبيب. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T20:32+0000
2022-11-15T20:32+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال يائير لابيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، إن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.ولفت الموقع إلى أن تصريحات لابيد، جاءت ردا على بيان أمريكي حول نية واشنطن فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي.وقال لابيد إن تل أبيب أبلغت واشنطن عن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".وقال موقع "واللا" العبري، أمس الاثنين، إن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بقرار فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية (الفلسطينية الأمريكية) شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.وأوضح الموقع أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤول عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو/ أيار، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.
https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html
https://sputnikarabic.ae/20221114/غانتس-يرفض-التدخل-الأمريكي-في-شؤون-إسرائيل-بعد-الإعلان-عن-إجراء-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173681.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل ترفض خضوع جنودها لأي استجواب أمريكي في مقتل شيرين أبو عاقلة

20:32 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمعرض "على مسافة قريبة" لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة
معرض على مسافة قريبة لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت إسرائيل رفضها خضوع الجنود الإسرائيليين للتحقيق من قبل أي جهة أو دولة أجنبية مهما كان مستوى علاقاتها الودية مع تل أبيب.
وقال يائير لابيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، إن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
أمريكا تبلغ إسرائيل قرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل شيرين أبو عاقلة
أمس, 21:30 GMT
ولفت الموقع إلى أن تصريحات لابيد، جاءت ردا على بيان أمريكي حول نية واشنطن فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مايو/ أيار الماضي.
وقال لابيد إن تل أبيب أبلغت واشنطن عن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".
وقال موقع "واللا" العبري، أمس الاثنين، إن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بقرار فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية (الفلسطينية الأمريكية) شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
غانتس يرفض التدخل الأمريكي في شؤون إسرائيل بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
أمس, 21:47 GMT
وأوضح الموقع أن التحقيق غير مسبوق وربما يؤدي لمطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث، بينما أشار الجيش الإسرائيلي، في تحقيقاته إلى أنه لا يمكن تحديد هوية مرتكب الحادث، رغم وجود احتمال كبير بأن يكون تم قتلها برصاص القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، رجحت واشنطن أن "الجيش الإسرائيلي قد يكون مسؤول عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها قالت إنها لم تقتل عمدا"، بينما أعلن الجانب الفلسطيني، نهاية مايو/ أيار، أن تحقيقه يشير إلى أنه تم إطلاق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي بصورة متعمدة.
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