https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-تستدعي-سفير-أوكرانيا-بعد-دعم-كييف-المقترح-الفلسطيني-بالتوجه-للعدل-الدولية-1070202990.html
إسرائيل تعرب عن غضبها للسفير الأوكراني بسبب تأييد مقترح فلسطيني بالأمم المتحدة
إسرائيل تعرب عن غضبها للسفير الأوكراني بسبب تأييد مقترح فلسطيني بالأمم المتحدة
أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها للسفير الأوكراني لديها، على خلفية دعم كييف لمقترح فلسطيني بشأن تحقيق محكمة العدل الدولية في "الاحتلال والاستيطان وضم... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:17+0000
2022-11-15T14:17+0000
2022-11-15T14:57+0000
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "وصل سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغن كورنيشوك، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية لتوبيخه على تصويت بلاده في الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، والتي أيدت التحرك الفلسطيني للحصول على رأي قانوني ضد الوجود الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية من محكمة لاهاي".وأضافت هيئة البث "أجرت الحديث مع السفير نائب مدير قسم أوراسيا في الوزارة سيمونا هالبرين".يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار صوتت، الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية".وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
https://sputnikarabic.ae/20221113/مستشار-زيلينسكي-تصويت-أوكرانيا-ضد-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-خطأ-فادح-1070121513.html
https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-تنتقم-من-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1070177864.html
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العالم, إٍسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, إٍسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار أوكرانيا
إسرائيل تعرب عن غضبها للسفير الأوكراني بسبب تأييد مقترح فلسطيني بالأمم المتحدة
14:17 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها للسفير الأوكراني لديها، على خلفية دعم كييف لمقترح فلسطيني بشأن تحقيق محكمة العدل الدولية في "الاحتلال والاستيطان وضم إسرائيل المطول" للأراضي الفلسطينية.
رام الله - سبوتنيك
. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "وصل سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغن كورنيشوك، اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الخارجية لتوبيخه على تصويت بلاده في الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، والتي أيدت التحرك الفلسطيني للحصول على رأي قانوني ضد الوجود الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية من محكمة لاهاي".
وأضافت هيئة البث "أجرت الحديث مع السفير نائب مدير قسم أوراسيا في الوزارة سيمونا هالبرين".
وشددت المسؤولة الإسرائيلية على أن "إسرائيل غاضبة من تصويت أوكرانيا وتوقعت أن تتصرف بشكل مختلف".
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار صوتت، الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر
" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية".
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل
أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.