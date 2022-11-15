https://sputnikarabic.ae/20221115/إعلام-قائد-فيلق-القدس-يلتقي-الرئيس-العراقي-ورئيس-الوزراء-بعد-يوم-من-قصف-إيراني-لمواقع-في-كردستان-1070198984.html

إعلام: قائد فيلق القدس يلتقي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بعد يوم من قصف إيراني لمواقع في كردستان

إعلام: قائد فيلق القدس يلتقي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء بعد يوم من قصف إيراني لمواقع في كردستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع كبار المسؤولين... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T13:16+0000

2022-11-15T13:16+0000

2022-11-15T13:16+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار العراق اليوم

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ونقلت وكالة "يونيوز" عن مصادر عراقية، قولها إن "قاآني عقد فور وصوله صباح اليوم اجتماعا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يجتمع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت لاحق".يأتي ذلك بعد يوم من استهداف الحرس الثوري الإيراني، مقرات جماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة.واتهم الحرس الثوري الإيراني، مسؤولي إقليم كردستان العراق بالتقاعس في التصدي لممارسات ما أسماهم "الزمر الإرهابية الانفصالية التي تعادي الثورة الإسلامية وإيران"، معتبرا أن التقاعس والتغافل "متعمد في بعض الأحيان".وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة".وتوعد متحدث الخارجية العراقية بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم