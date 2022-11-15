https://sputnikarabic.ae/20221115/إعلام-مضصرع-مواطنين-بولنديين-اثنين-إثر-سقوط-صاروخين-1070220140.html
إعلام: مصرع مواطنين بولنديين اثنين إثر سقوط صاروخين في إحدى البلدات
إعلام: مصرع مواطنين بولنديين اثنين إثر سقوط صاروخين في إحدى البلدات
تحدثت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T19:35+0000
2022-11-15T19:35+0000
2022-11-15T19:39+0000
بولندا
رصد عسكري
روسيا
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وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البولندية إن "رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمن والدفاع الحكومية".وأفاد راديو "زيت" (ZET) المحلي أن الصاروخين المذكورين قد سقطا على أراضي قرية بشيفودوف في منطقة ليوبليانا في بولندا، ونتيجة لذلك، لقي شخصان مصرعهما.وذكرت وكالة "بي أيه بي" الحكومية أن "الحكومة البولندية تعقد اجتماعا في الساعة 23:00".وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس" إن "الصواريخ الروسية عبرت إلى بولندا العضو في الناتو، مما أسفر عن مقتل شخصين".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا".وأجاب ريدر عن سؤال بشأن احتمال تطبيق المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي (القاضية باعتبار أي اعتداء على دولة من الحلف يعتبر هجوما على الحلف بأكمله) في ضوء ادعاءات سقوط الصواريخ في بولندا: "لا نريد أن نتكهن دون ورود حقائق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, رصد عسكري, روسيا
إعلام: مصرع مواطنين بولنديين اثنين إثر سقوط صاروخين في إحدى البلدات
19:35 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 19:39 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
تحدثت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البولندية إن "رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمن والدفاع الحكومية".
وأفاد راديو "زيت" (ZET) المحلي أن الصاروخين المذكورين قد سقطا على أراضي قرية بشيفودوف في منطقة ليوبليانا في بولندا، ونتيجة لذلك، لقي شخصان مصرعهما.
وذكرت وكالة "بي أيه بي" الحكومية أن "الحكومة البولندية تعقد اجتماعا في الساعة 23:00".
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلتين من سلاح الجو البولندي قد أقلعتا من مطار توماسو-لوبليسكي، حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس" إن "الصواريخ الروسية عبرت إلى بولندا العضو في الناتو، مما أسفر عن مقتل شخصين".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا".
وأجاب ريدر عن سؤال بشأن احتمال تطبيق المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي (القاضية باعتبار أي اعتداء على دولة من الحلف يعتبر هجوما على الحلف بأكمله) في ضوء ادعاءات سقوط الصواريخ في بولندا: "لا نريد أن نتكهن دون ورود حقائق".