https://sputnikarabic.ae/20221115/إنفانتينو-يدعو-قادة-مجموعة-العشرين-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-خلال-كأس-العالم-1070183733.html
إنفانتينو يدعو قادة مجموعة العشرين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم
إنفانتينو يدعو قادة مجموعة العشرين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم
دعا رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو في مأدبة غداء غير رسمية في قمة مجموعة العشرين قادة دول مجموعة العشرين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم لكرة... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T08:04+0000
2022-11-15T08:04+0000
2022-11-15T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
جياني انفانتينو
اختراق وقف إطلاق النار
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102798/35/1027983532_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_37570634f78b0e15ccfd203e258a9c3e.jpg
وقال إنفانتينو في خطاب أمام قادة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء: "استضافت روسيا كأس العالم فيفا 2018. تسعى أوكرانيا للحصول على حق استضافة بطولة 2030. البطولة القادمة ستبدأ قريبا جدا. في هذا الصدد، لديّ اقتراح لكم: الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت- وإن لم يكن لفترة طويلة، فليكن شهرا واحدا، طوال مدة البطولة. أو حول ترتيب ممرات إنسانية أو ما شابه ذلك، يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو حوار بين الجانبين".كما أحضر إنفانتينو الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 معه، وفي نهاية خطابه طلب من كل من الحاضرين في العشاء (لم يحضر جميع قادة دول مجموعة العشرين) التوقيع عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221111/قطر-كسرت-الهيمنة-الغربية-على-استضافة-الأحداث-الرياضية-الكبرى-1070048204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102798/35/1027983532_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_7b55785347bf546770df0fcf5e3c7128.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جياني انفانتينو, اختراق وقف إطلاق النار, أخبار أوكرانيا
العالم, جياني انفانتينو, اختراق وقف إطلاق النار, أخبار أوكرانيا
إنفانتينو يدعو قادة مجموعة العشرين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم
تابعنا عبر
دعا رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو في مأدبة غداء غير رسمية في قمة مجموعة العشرين قادة دول مجموعة العشرين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وقال إنفانتينو في خطاب أمام قادة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء: "استضافت روسيا كأس العالم فيفا 2018. تسعى أوكرانيا للحصول على حق استضافة بطولة 2030. البطولة القادمة ستبدأ قريبا جدا. في هذا الصدد، لديّ اقتراح لكم: الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت- وإن لم يكن لفترة طويلة، فليكن شهرا واحدا، طوال مدة البطولة. أو حول ترتيب ممرات إنسانية أو ما شابه ذلك، يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو حوار بين الجانبين".
كما أحضر إنفانتينو الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 معه، وفي نهاية خطابه طلب من كل من الحاضرين في العشاء (لم يحضر جميع قادة دول مجموعة العشرين) التوقيع عليها.