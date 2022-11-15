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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/إنفانتينو-يدعو-قادة-مجموعة-العشرين-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-خلال-كأس-العالم-1070183733.html
إنفانتينو يدعو قادة مجموعة العشرين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم
إنفانتينو يدعو قادة مجموعة العشرين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم
دعا رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو في مأدبة غداء غير رسمية في قمة مجموعة العشرين قادة دول مجموعة العشرين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم لكرة... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T08:04+0000
2022-11-15T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
جياني انفانتينو
اختراق وقف إطلاق النار
أخبار أوكرانيا
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وقال إنفانتينو في خطاب أمام قادة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء: "استضافت روسيا كأس العالم فيفا 2018. تسعى أوكرانيا للحصول على حق استضافة بطولة 2030. البطولة القادمة ستبدأ قريبا جدا. في هذا الصدد، لديّ اقتراح لكم: الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت- وإن لم يكن لفترة طويلة، فليكن شهرا واحدا، طوال مدة البطولة. أو حول ترتيب ممرات إنسانية أو ما شابه ذلك، يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو حوار بين الجانبين".كما أحضر إنفانتينو الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 معه، وفي نهاية خطابه طلب من كل من الحاضرين في العشاء (لم يحضر جميع قادة دول مجموعة العشرين) التوقيع عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221111/قطر-كسرت-الهيمنة-الغربية-على-استضافة-الأحداث-الرياضية-الكبرى-1070048204.html
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العالم, جياني انفانتينو, اختراق وقف إطلاق النار, أخبار أوكرانيا
العالم, جياني انفانتينو, اختراق وقف إطلاق النار, أخبار أوكرانيا

إنفانتينو يدعو قادة مجموعة العشرين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم

08:04 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصورفيتالي موتكو وجاني انفانتينو،
فيتالي موتكو وجاني انفانتينو، - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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دعا رئيس الـ"فيفا" جياني إنفانتينو في مأدبة غداء غير رسمية في قمة مجموعة العشرين قادة دول مجموعة العشرين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وقال إنفانتينو في خطاب أمام قادة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء: "استضافت روسيا كأس العالم فيفا 2018. تسعى أوكرانيا للحصول على حق استضافة بطولة 2030. البطولة القادمة ستبدأ قريبا جدا. في هذا الصدد، لديّ اقتراح لكم: الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت- وإن لم يكن لفترة طويلة، فليكن شهرا واحدا، طوال مدة البطولة. أو حول ترتيب ممرات إنسانية أو ما شابه ذلك، يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو حوار بين الجانبين".
حفيظ دراجي معلق شبكة بي إن سبورت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
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كما أحضر إنفانتينو الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 معه، وفي نهاية خطابه طلب من كل من الحاضرين في العشاء (لم يحضر جميع قادة دول مجموعة العشرين) التوقيع عليها.
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