عربي
https://sputnikarabic.ae/20221115/ارتفاع-معدل-البطالة-في-إسرائيل-في-أكتوبر-إلى-43-بالمئة-1070174535.html
ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة
ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة
ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية يوم الاثنين. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T00:40+0000
2022-11-15T00:40+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067508319_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_48c6ba3aa62c3883a524d0fe02ef6548.jpg
كان الرقم القياسي السابق الذي سُجل هذا العام 3.9 بالمئة في سبتمبر.وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 172800 في سبتمبر إلى 186400 في أكتوبر، وفقا لتعداد دائرة الإحصاء.في أبريل 2022، كان معدل البطالة في إسرائيل منخفضًا إلى 3.1 بالمئة، وهو الأدنى منذ 42 عاما.وقال جاد ليور، المحلل البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الاحتفال بالأعياد اليهودية خلال أكتوبر، بعد تسريح العمال في الصيف في يوليو وأغسطس، ساهم في الارتفاع الأحدث في معدل البطالة.وفي حدود أوسع تشمل 37700 شخص آخرين غائبين مؤقتا عن العمل أو تم تسريحهم بسبب الجائحة، يبلغ معدل البطالة في إسرائيل حاليًا 5.1 بالمئة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067508319_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e10fed5d06329e2e10c14044fa0b50e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة

00:40 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / Jack Guezيضيء مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم المملكة المتحدة كدليل على التضامن مع العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022
يضيء مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم المملكة المتحدة كدليل على التضامن مع العائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
تابعنا عبرTelegram
ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية يوم الاثنين.
كان الرقم القياسي السابق الذي سُجل هذا العام 3.9 بالمئة في سبتمبر.
وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 172800 في سبتمبر إلى 186400 في أكتوبر، وفقا لتعداد دائرة الإحصاء.
في أبريل 2022، كان معدل البطالة في إسرائيل منخفضًا إلى 3.1 بالمئة، وهو الأدنى منذ 42 عاما.
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
أمريكا تبلغ إسرائيل قرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل شيرين أبو عاقلة
أمس, 21:30 GMT
وقال جاد ليور، المحلل البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الاحتفال بالأعياد اليهودية خلال أكتوبر، بعد تسريح العمال في الصيف في يوليو وأغسطس، ساهم في الارتفاع الأحدث في معدل البطالة.
وفي حدود أوسع تشمل 37700 شخص آخرين غائبين مؤقتا عن العمل أو تم تسريحهم بسبب الجائحة، يبلغ معدل البطالة في إسرائيل حاليًا 5.1 بالمئة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала