https://sputnikarabic.ae/20221115/ارتفاع-معدل-البطالة-في-إسرائيل-في-أكتوبر-إلى-43-بالمئة-1070174535.html

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة

ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة

ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية يوم الاثنين. 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T00:40+0000

2022-11-15T00:40+0000

2022-11-15T00:40+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067508319_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_48c6ba3aa62c3883a524d0fe02ef6548.jpg

كان الرقم القياسي السابق الذي سُجل هذا العام 3.9 بالمئة في سبتمبر.وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 172800 في سبتمبر إلى 186400 في أكتوبر، وفقا لتعداد دائرة الإحصاء.في أبريل 2022، كان معدل البطالة في إسرائيل منخفضًا إلى 3.1 بالمئة، وهو الأدنى منذ 42 عاما.وقال جاد ليور، المحلل البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الاحتفال بالأعياد اليهودية خلال أكتوبر، بعد تسريح العمال في الصيف في يوليو وأغسطس، ساهم في الارتفاع الأحدث في معدل البطالة.وفي حدود أوسع تشمل 37700 شخص آخرين غائبين مؤقتا عن العمل أو تم تسريحهم بسبب الجائحة، يبلغ معدل البطالة في إسرائيل حاليًا 5.1 بالمئة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية.

https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم