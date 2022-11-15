https://sputnikarabic.ae/20221115/ارتفاع-معدل-البطالة-في-إسرائيل-في-أكتوبر-إلى-43-بالمئة-1070174535.html
ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة
ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة
ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية يوم الاثنين. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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كان الرقم القياسي السابق الذي سُجل هذا العام 3.9 بالمئة في سبتمبر.وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 172800 في سبتمبر إلى 186400 في أكتوبر، وفقا لتعداد دائرة الإحصاء.في أبريل 2022، كان معدل البطالة في إسرائيل منخفضًا إلى 3.1 بالمئة، وهو الأدنى منذ 42 عاما.وقال جاد ليور، المحلل البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الاحتفال بالأعياد اليهودية خلال أكتوبر، بعد تسريح العمال في الصيف في يوليو وأغسطس، ساهم في الارتفاع الأحدث في معدل البطالة.وفي حدود أوسع تشمل 37700 شخص آخرين غائبين مؤقتا عن العمل أو تم تسريحهم بسبب الجائحة، يبلغ معدل البطالة في إسرائيل حاليًا 5.1 بالمئة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية.
https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل في أكتوبر إلى 4.3 بالمئة
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ارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 4.3 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى معدل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، حسبما ذكرت دائرة الإحصاء المركزية يوم الاثنين.
وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 172800 في سبتمبر إلى 186400 في أكتوبر، وفقا لتعداد دائرة الإحصاء.
في أبريل 2022، كان معدل البطالة في إسرائيل منخفضًا إلى 3.1 بالمئة، وهو الأدنى منذ 42 عاما.
وقال جاد ليور، المحلل البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الاحتفال بالأعياد اليهودية خلال أكتوبر، بعد تسريح العمال في الصيف في يوليو وأغسطس، ساهم في الارتفاع الأحدث في معدل البطالة.
وفي حدود أوسع تشمل 37700 شخص آخرين غائبين مؤقتا عن العمل أو تم تسريحهم بسبب الجائحة، يبلغ معدل البطالة في إسرائيل حاليًا 5.1 بالمئة، بحسب دائرة الإحصاء المركزية.