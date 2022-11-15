https://sputnikarabic.ae/20221115/الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-يجري-اتصال-مع-الرئيس-البولندي--1070224278.html
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصال مع الرئيس البولندي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصال مع الرئيس البولندي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، للرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه يراقب الوضع ويتشاور مع الحلفاء. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T23:18+0000
2022-11-15T23:18+0000
2022-11-15T23:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بروكسل - سبوتنيك. كتب ستولتنبرغ على تويتر: "تحدثت مع الرئيس دودا عن الانفجار في بولندا، وقدمت تعازي في الخسائر في الأرواح"، مضيفا: "يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب، من المهم إثبات جميع الحقائق".وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصال مع الرئيس البولندي
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، للرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه يراقب الوضع ويتشاور مع الحلفاء.
بروكسل - سبوتنيك
. كتب ستولتنبرغ على تويتر: "تحدثت مع الرئيس دودا عن الانفجار في بولندا، وقدمت تعازي في الخسائر في الأرواح"، مضيفا: "يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب، من المهم إثبات جميع الحقائق".
وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية
، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.