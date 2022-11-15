عربي
بولندا: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا
https://sputnikarabic.ae/20221115/الأمين-العام-لحلف-شمال-الأطلسي-يجري-اتصال-مع-الرئيس-البولندي--1070224278.html
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصال مع الرئيس البولندي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصال مع الرئيس البولندي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، للرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه يراقب الوضع ويتشاور مع الحلفاء. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T23:18+0000
2022-11-15T23:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
بروكسل - سبوتنيك. كتب ستولتنبرغ على تويتر: "تحدثت مع الرئيس دودا عن الانفجار في بولندا، وقدمت تعازي في الخسائر في الأرواح"، مضيفا: "يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب، من المهم إثبات جميع الحقائق".وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يجري اتصال مع الرئيس البولندي

23:18 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، للرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه يراقب الوضع ويتشاور مع الحلفاء.
بروكسل - سبوتنيك. كتب ستولتنبرغ على تويتر: "تحدثت مع الرئيس دودا عن الانفجار في بولندا، وقدمت تعازي في الخسائر في الأرواح"، مضيفا: "يراقب الناتو الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب، من المهم إثبات جميع الحقائق".
وكانت أوكرانيا على جدول أعمال المجلس بانتظام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
ويأتي اجتماع الأربعاء وسط تقارير تفيد بأن الصواريخ الروسية سقطت في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وتفيد تقارير إن حلف شمال الأطلسي يخطط لعقد اجتماع يوم الأربعاء في ضوء التقارير.
ونفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي تفيد بإطلاق صواريخ داخل الأراضي البولندية، ووصفت الادعاءات بأنها استفزاز متعمد لتصعيد التوترات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала