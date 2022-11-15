https://sputnikarabic.ae/20221115/الاتحاد-الأوروبي-يدين-القصف-الإيراني-لمواقع-في-إقليم-كردستان-العراق-1070196179.html
الاتحاد الأوروبي يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق
الاتحاد الأوروبي يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق
أدان الاتحاد الأوروبي القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، منبها أن إيران تنتهك سيادة أراضي أجنبية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T11:25+0000
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أمستردام - سبوتنيك. صرح الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، "ندين بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق"، مشددا على أن طهران تنتهك سيادة وسلامة العراق.ودعا البيان إلى إنهاء الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق مجددا دعمه للعراق في هذا الشأن.وقصف الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، مقار أحزاب كردية، في إقليم كردستان العراق، ما أودى بحياة عنصرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وقوبل بإدانة من الخارجية العراقية.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف جماعات "انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الخارجية-العراقي-لنظيره-الإيراني-استهداف-مواقع-في-كردستان-تجاوز-سافر-لسيادة-العراق-وأمنه-1070169445.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, إيران
الاتحاد الأوروبي يدين القصف الإيراني لمواقع في إقليم كردستان العراق
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أدان الاتحاد الأوروبي القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، منبها أن إيران تنتهك سيادة أراضي أجنبية.
أمستردام - سبوتنيك. صرح الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، "ندين بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني
على إقليم كردستان العراق"، مشددا على أن طهران تنتهك سيادة وسلامة العراق.
ودعا البيان إلى إنهاء الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق مجددا دعمه للعراق في هذا الشأن.
وقصف الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، مقار أحزاب كردية
، في إقليم كردستان العراق، ما أودى بحياة عنصرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وقوبل بإدانة من الخارجية العراقية.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف جماعات "انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".