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https://sputnikarabic.ae/20221115/البحرية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-سفينة-أثناء-طريقها-من-إيران-إلى-اليمن-تحمل-مواد-متفجرة-1070198860.html
البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة أثناء طريقها من إيران إلى اليمن تحمل مواد متفجرة
البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة أثناء طريقها من إيران إلى اليمن تحمل مواد متفجرة
أعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها سفينة صيد في المياه الدولية كانت تحمل على متنها "كمية ضخمة من المواد المتفجرة" قادمة من إيران كانت في طريقها إلى اليمن. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T13:13+0000
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وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "سفينة صيد في المياه الدولية كانت تحمل على متنها كمية ضخمة من المواد المتفجرة قادمة من إيران كانت في طريق تستخدمه أنصار الله تاريخيا في اليمن لتهريب الأسلحة".وكشفت البحرية أنه تم "اعتراض السفينة وأفراد طاقمها المكوّن من أربعة يمنيين أثناء عبورهم من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن".ولفتت إلى أن "السفينة كانت تحمل 70 طنا من كلورات الأمونيوم و100 طن من سماد اليوريا الذي قد يستخدم لصنع المتفجرات".
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العالم العربي, العالم, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, العالم, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران

البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة أثناء طريقها من إيران إلى اليمن تحمل مواد متفجرة

13:13 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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أعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها سفينة صيد في المياه الدولية كانت تحمل على متنها "كمية ضخمة من المواد المتفجرة" قادمة من إيران كانت في طريقها إلى اليمن.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "سفينة صيد في المياه الدولية كانت تحمل على متنها كمية ضخمة من المواد المتفجرة قادمة من إيران كانت في طريق تستخدمه أنصار الله تاريخيا في اليمن لتهريب الأسلحة".
وكشفت البحرية أنه تم "اعتراض السفينة وأفراد طاقمها المكوّن من أربعة يمنيين أثناء عبورهم من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن".
ولفتت إلى أن "السفينة كانت تحمل 70 طنا من كلورات الأمونيوم و100 طن من سماد اليوريا الذي قد يستخدم لصنع المتفجرات".
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