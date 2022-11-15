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البرلمان العربي يحذر من تصاعد اعتداءات إسرائيل بحق الفلسطينيين
البرلمان العربي يحذر من تصاعد اعتداءات إسرائيل بحق الفلسطينيين
حذر البرلمان العربي من استمرار تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مجددًا دعمه الثابت للقضية الفلسطينية باعتبارها "القضية... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:44+0000
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جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان استقلال دولة فلسطين الذي يصادف 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وفي مثل هذا اليوم من عام 1988، أعلن الريس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وثيقة استقلال فلسطين التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد في الجزائر آنذاك.لكن إسرائيل، لا تزال تسيطر وفق إحصاءات فلسطينية رسمية على 85 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية.وأعلن البرلمان العربي في بيانه "رفضه التام لأي مشاريع أو محاولات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".وحذر من "استمرار تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين"، مشيرا إلى "استباحة سلطات الاحتلال "الدم الفلسطيني" بالاغتيالات ومصادرة وهدم منازل الفلسطينيين واستمرار تنكرها لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".وجدد البرلمان العربي دعمه "التام والمتواصل" لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة و"تمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002".وأكد أنه سيواصل جهوده "على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-الخارجية-الفلسطيني-القرار-الأممي-الجديد-يمثل-حقبة-جديدة-لمساءلة-إسرائيل-1070070014.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن

البرلمان العربي يحذر من تصاعد اعتداءات إسرائيل بحق الفلسطينيين

12:44 GMT 15.11.2022
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Photo / Arab Parliament
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حذر البرلمان العربي من استمرار تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مجددًا دعمه الثابت للقضية الفلسطينية باعتبارها "القضية المركزية الأولى للشعب العربي".
جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان استقلال دولة فلسطين الذي يصادف 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وفي مثل هذا اليوم من عام 1988، أعلن الريس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وثيقة استقلال فلسطين التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، الذي انعقد في الجزائر آنذاك.
لكن إسرائيل، لا تزال تسيطر وفق إحصاءات فلسطينية رسمية على 85 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية.
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11 نوفمبر, 17:55 GMT
وأعلن البرلمان العربي في بيانه "رفضه التام لأي مشاريع أو محاولات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
وحذر من "استمرار تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين"، مشيرا إلى "استباحة سلطات الاحتلال "الدم الفلسطيني" بالاغتيالات ومصادرة وهدم منازل الفلسطينيين واستمرار تنكرها لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وجدد البرلمان العربي دعمه "التام والمتواصل" لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة و"تمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002".
وأكد أنه سيواصل جهوده "على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
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