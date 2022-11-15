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التدريب الروسي الجزائري المشترك "درع الصحراء 2022"
التدريب الروسي الجزائري المشترك "درع الصحراء 2022"
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التدريبات العسكرية المشتركة مع الجزائر والهادفة إلى مكافحة الإرهاب، "درع الصحراء - 2022"،... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

التدريب الروسي الجزائري المشترك "درع الصحراء 2022"

10:15 GMT 15.11.2022
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التدريبات العسكرية المشتركة مع الجزائر والهادفة إلى مكافحة الإرهاب، "درع الصحراء - 2022"، مخطط لها مسبقًا وليست موجهة ضد طرف ثالث، وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا التدريب.
التدريب الروسي الجزائري المشترك درع الصحراء 2022 - سبوتنيك عربي
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