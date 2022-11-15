https://sputnikarabic.ae/20221115/الجيش-الروسي-يستخدم-أنظمة-جديدة-في-أوكرانيا-لتحسين-الاتصالات-1070175923.html
الجيش الروسي يستخدم أنظمة جديدة في أوكرانيا لتحسين الاتصالات
الجيش الروسي يستخدم أنظمة جديدة في أوكرانيا لتحسين الاتصالات
أكد جندي روسي أن الجيش السادس من المجموعة الغربية من القوات بدأ في استخدام أجهزة إعادة إرسال جديدة خلال العملية العسكرية الخاصة لتحسين جودة الاستقبال ونطاق... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T04:22+0000
2022-11-15T04:22+0000
2022-11-15T04:22+0000
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "نقوم بتركيب مكرر لمحطة الراديو R-187 P1، لأن لدينا نطاقًا واسعًا ، ومن أجل تعزيز جودة الاتصال وتحسينها، سنقوم الآن بتثبيت هذا المكرر".ووفقا له، فإن المعدات الجديدة ستعمل على تحسين القيادة والسيطرة على القوات وتفاعل الوحدات وكفاءة نقل البيانات.وأضاف، الجندي الذي يعمل في اتجاه خاركوف، "بدون الاتصال، كما يقولون، لن يكون هناك نصر".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يستخدم أنظمة جديدة في أوكرانيا لتحسين الاتصالات
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أكد جندي روسي أن الجيش السادس من المجموعة الغربية من القوات بدأ في استخدام أجهزة إعادة إرسال جديدة خلال العملية العسكرية الخاصة لتحسين جودة الاستقبال ونطاق الإشارة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "نقوم بتركيب مكرر لمحطة الراديو R-187 P1، لأن لدينا نطاقًا واسعًا ، ومن أجل تعزيز جودة الاتصال وتحسينها، سنقوم الآن بتثبيت هذا المكرر".
ووفقا له، فإن المعدات الجديدة ستعمل على تحسين القيادة والسيطرة على القوات وتفاعل الوحدات وكفاءة نقل البيانات.
وأضاف، الجندي الذي يعمل في اتجاه خاركوف، "بدون الاتصال، كما يقولون، لن يكون هناك نصر".