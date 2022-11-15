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https://sputnikarabic.ae/20221115/الخارجية-الفلسطينية-ترحب-بقرار-أمريكا-لإجراء-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070197369.html
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أمريكا لإجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أمريكا لإجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "بقرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتولي زمام أمور التحقيق... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:35+0000
2022-11-15T12:35+0000
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أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
شيرين أبو عاقلة
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واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن "هذا القرار وإن جاء متأخرا إلا أنه يعكس تولد قناعة لدى الجانب الأمريكي بغياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية واعتبارها شكليه ولا تعدو كونها محاولات لتغطية على المجرمين والقتلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأكدت أن "الجانب الفلسطيني يجدد استعداده الدائم للتعاون مع أية تحقيقات دولية أو أمريكية في إعدام الشهيدة أبو عاقلة وغيرها من ضحايا القتل خارج القانون".وأمس الاثنين، قال موقع "واللا" العبري، إن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة.وأوضح الموقع الإسرائيلي أن التحقيق ليس من الأمور المعتادة بل غير مسبوق، وقد يؤدي إلى مطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث.وأعلنت إسرائيل رفضها قرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مقتل أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان مقتضب، إن "قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ جسيم. أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقًا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأمريكيين الذين شاركوا التفاصيل".وأضاف: "أوضحت للممثلين الأمريكيين أننا نقف وراء جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر في سبتمبر/أيلول الماضي، نتائج تحقيق أجراه في مقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، وكشفت نتائجه أن "هناك احتمال كبير أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون"، مؤكدا مع ذلك أنه "لا يزال من غير الممكن تحديد من قتل أبو عاقلة بشكل قاطع".
https://sputnikarabic.ae/20221114/غانتس-يرفض-التدخل-الأمريكي-في-شؤون-إسرائيل-بعد-الإعلان-عن-إجراء-تحقيق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173681.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, شيرين أبو عاقلة
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, شيرين أبو عاقلة

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أمريكا لإجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

12:35 GMT 15.11.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehالصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "بقرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتولي زمام أمور التحقيق من قبل القضاء الأمريكي".
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن "هذا القرار وإن جاء متأخرا إلا أنه يعكس تولد قناعة لدى الجانب الأمريكي بغياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية واعتبارها شكليه ولا تعدو كونها محاولات لتغطية على المجرمين والقتلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت أن "الجانب الفلسطيني يجدد استعداده الدائم للتعاون مع أية تحقيقات دولية أو أمريكية في إعدام الشهيدة أبو عاقلة وغيرها من ضحايا القتل خارج القانون".
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
غانتس يرفض التدخل الأمريكي في شؤون إسرائيل بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
أمس, 21:47 GMT
وأمس الاثنين، قال موقع "واللا" العبري، إن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن التحقيق ليس من الأمور المعتادة بل غير مسبوق، وقد يؤدي إلى مطالبة أمريكية بالتحقيق مع الجنود المتورطين في الحادث.
وأعلنت إسرائيل رفضها قرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مقتل أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان مقتضب، إن "قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ جسيم. أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقًا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأمريكيين الذين شاركوا التفاصيل".
وأضاف: "أوضحت للممثلين الأمريكيين أننا نقف وراء جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل".
وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر في سبتمبر/أيلول الماضي، نتائج تحقيق أجراه في مقتل الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، وكشفت نتائجه أن "هناك احتمال كبير أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون"، مؤكدا مع ذلك أنه "لا يزال من غير الممكن تحديد من قتل أبو عاقلة بشكل قاطع".
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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