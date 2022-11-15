https://sputnikarabic.ae/20221115/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقوم-بمحاولات-فاشلة-للهجوم-على-اتجاه-كراسني-ليمان--1070194130.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بمحاولات فاشلة للهجوم على اتجاه كراسني ليمان
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بمحاولات فاشلة للهجوم على اتجاه كراسني ليمان
قضت القوات الروسية على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا نتيجة النيران الكثيفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت الهجوم في اتجاه كراسني ليمان، حسبما ذكرت... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T10:33+0000
2022-11-15T10:33+0000
2022-11-15T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للهجوم مع مجموعتين تكتيكيين في اتجاه مناطق تشيرفونوبوفكا وزولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للاشتباك الناري للقوات الروسية تم القضاء على نحو 90 عسكريا أوكرانيا".وبحسب الوزارة، فقد تم تدمير دبابة وأربع عربات قتالية مصفحة وخمس شاحنات صغيرة خلال الأعمال القتالية.كما أكدت أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية بعد السيطرة على قرية بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت: "خلال معارك بافلوفكا، حيدت القوات الروسية ما يصل إلى 1400 جندي أوكراني ودمرت طائرتين من طراز سو-25 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية ومروحية مي-8 و 12 دبابة و27 مركبة قتال مشاة وما يصل إلى 30 مدرعة أخرى.وأشارت إلى أن "القوات الروسية تواصل العمليات الهجومية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بمحاولات فاشلة للهجوم على اتجاه كراسني ليمان
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قضت القوات الروسية على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا نتيجة النيران الكثيفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي حاولت الهجوم في اتجاه كراسني ليمان، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت: "في اتجاه كراسني ليمان، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للهجوم مع مجموعتين تكتيكيين في اتجاه مناطق تشيرفونوبوفكا وزولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للاشتباك الناري للقوات الروسية تم القضاء على نحو 90 عسكريا أوكرانيا".
وبحسب الوزارة، فقد تم تدمير دبابة وأربع عربات قتالية مصفحة وخمس شاحنات صغيرة خلال الأعمال القتالية.
كما أكدت أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية بعد السيطرة على قرية بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت: "خلال معارك بافلوفكا، حيدت القوات الروسية ما يصل إلى 1400 جندي أوكراني ودمرت طائرتين من طراز سو-25 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية ومروحية مي-8 و 12 دبابة و27 مركبة قتال مشاة وما يصل إلى 30 مدرعة أخرى.
وأشارت إلى أن "القوات الروسية تواصل العمليات الهجومية".