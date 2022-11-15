https://sputnikarabic.ae/20221115/الدفاع-الروسية-تنفي-أنباء-استهداف-صواريخ-روسيا-لأهداف-في-بولندا-1070221595.html
روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T19:56+0000
2022-11-15T19:56+0000
2022-11-15T20:06+0000
روسيا
بولندا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".وتحدثت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البولندية إن "رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمن والدفاع الحكومية".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا".وأجاب ريدر عن سؤال بشأن احتمال تطبيق المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي (القاضية باعتبار أي اعتداء على دولة من الحلف يعتبر هجوما على الحلف بأكمله) في ضوء ادعاءات سقوط الصواريخ في بولندا: "لا نريد أن نتكهن دون ورود حقائق".
https://sputnikarabic.ae/20221115/دوي-صافرات-الإنذار-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1070198533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بولندا, رصد عسكري
روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
19:56 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 20:06 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".
لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية.
وتحدثت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البولندية إن "رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمن والدفاع الحكومية".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك ريدر، إنه "ليس لديه حتى الآن معلومات تؤكد أنباء سقوط صاروخين روسيين في بولندا".
وأجاب ريدر
عن سؤال بشأن احتمال تطبيق المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي (القاضية باعتبار أي اعتداء على دولة من الحلف يعتبر هجوما على الحلف بأكمله) في ضوء ادعاءات سقوط الصواريخ في بولندا: "لا نريد أن نتكهن دون ورود حقائق".