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https://sputnikarabic.ae/20221115/الرئيس-الإندونيسي-يحذر-من-فشل-قمة-العشرين-والانجرار-نحو-حرب-باردة-أخرى-1070175465.html
الرئيس الإندونيسي يحذر من فشل قمة العشرين والانجرار نحو حرب باردة أخرى
الرئيس الإندونيسي يحذر من فشل قمة العشرين والانجرار نحو حرب باردة أخرى
قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، إن الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين يجب أن تنجح... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T03:11+0000
2022-11-15T03:11+0000
مجموعة العشرين
قمة مجموعة العشرين
إندونسيا
الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو
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وأضاف، "اليوم عين العالم علينا.. هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلًا آخر؟، بالنسبة لي، يجب أن تكون مجموعة العشرين ناجحة، ويجب ألا تفشل".وأشار إلى أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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مجموعة العشرين, قمة مجموعة العشرين, إندونسيا, الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو
مجموعة العشرين, قمة مجموعة العشرين, إندونسيا, الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو

الرئيس الإندونيسي يحذر من فشل قمة العشرين والانجرار نحو حرب باردة أخرى

03:11 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية، 14 نوفمبر 2022
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية، 14 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، إن الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين يجب أن تنجح في معالجة أزمات العالم الأكثر إلحاحًا.
وأضاف، "اليوم عين العالم علينا.. هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلًا آخر؟، بالنسبة لي، يجب أن تكون مجموعة العشرين ناجحة، ويجب ألا تفشل".
وأكد تطلعه لأن تكون مجموعة العشرين حافزا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الشامل. مشيرا إلى أن الضرر كبيرا للغاية على إمدادات الغذاء والطاقة العالمية.
وأشار إلى أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.

وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى. مشددا على أنه يجب "تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب".

وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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