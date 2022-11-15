https://sputnikarabic.ae/20221115/الرئيس-الإندونيسي-يحذر-من-فشل-قمة-العشرين-والانجرار-نحو-حرب-باردة-أخرى-1070175465.html

الرئيس الإندونيسي يحذر من فشل قمة العشرين والانجرار نحو حرب باردة أخرى

الرئيس الإندونيسي يحذر من فشل قمة العشرين والانجرار نحو حرب باردة أخرى

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، إن الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين يجب أن تنجح... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T03:11+0000

2022-11-15T03:11+0000

2022-11-15T03:11+0000

مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين

إندونسيا

الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو

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وأضاف، "اليوم عين العالم علينا.. هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلًا آخر؟، بالنسبة لي، يجب أن تكون مجموعة العشرين ناجحة، ويجب ألا تفشل".وأشار إلى أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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مجموعة العشرين, قمة مجموعة العشرين, إندونسيا, الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو