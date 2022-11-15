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https://sputnikarabic.ae/20221115/السفير-الروسي-في-طوكيو-سياسة-اليابان-أدت-إلى-تجميد-الحوار-السياسي-مع-موسكو-1070174652.html
السفير الروسي في طوكيو: سياسة اليابان أدت إلى تجميد الحوار السياسي مع موسكو
السفير الروسي في طوكيو: سياسة اليابان أدت إلى تجميد الحوار السياسي مع موسكو
أكد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، الذي سيتنحى قريبا عن منصبه، أن موقف اليابان تجاه روسيا والسياسة غير الودية أدى إلى تجميد جميع أشكال الحوار... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T01:09+0000
2022-11-15T01:09+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع الصحفيين الروس، "الجانب الياباني اتخذ موقفا غير ودي تجاه روسيا، تضامنا مع مسار الغرب الجماعي للضغط السياسي والاقتصادي والنفسي الشامل على بلادنا".ولفت إلى أن هذا التوجه أدى إلى خفض العلاقات الروسية اليابانية إلى مستوى كبير للغاية.وشدد على أن توسع حلف الناتو شرقا يثير القلق.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-اليابانية-تؤكد-مقتل-أحد-مواطنها-في-أوكرانيا-1070041882.html
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي في طوكيو: سياسة اليابان أدت إلى تجميد الحوار السياسي مع موسكو

01:09 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورصورة أرشيفية لعلم روسيا واليابان
صورة أرشيفية لعلم روسيا واليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أكد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، الذي سيتنحى قريبا عن منصبه، أن موقف اليابان تجاه روسيا والسياسة غير الودية أدى إلى تجميد جميع أشكال الحوار السياسي تقريبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع الصحفيين الروس، "الجانب الياباني اتخذ موقفا غير ودي تجاه روسيا، تضامنا مع مسار الغرب الجماعي للضغط السياسي والاقتصادي والنفسي الشامل على بلادنا".
ولفت إلى أن هذا التوجه أدى إلى خفض العلاقات الروسية اليابانية إلى مستوى كبير للغاية.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا
11 نوفمبر, 03:30 GMT
وشدد على أن توسع حلف الناتو شرقا يثير القلق.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:49 GMT
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