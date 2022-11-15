https://sputnikarabic.ae/20221115/المرحلة-الأبكر-لانفجار-مستعر-أعظم--المناعة-حسب-الحاجة-طيور-البواكير-وبوم-الليل--1070202429.html

المرحلة الأبكر لانفجار مستعر أعظم.. المناعة حسب الحاجة.. طيور البواكير وبوم الليل

المرحلة الأبكر لانفجار مستعر أعظم.. المناعة حسب الحاجة.. طيور البواكير وبوم الليل

التقط تلسكوب هابل الفضائي نجما بعيدا ينفجر في وقت أبكر من أي وقت مضى، ما سمح لعلماء الفلك بمشاهدة الأيام الثمانية الأولى من الموت العنيف لنجم. وبالفعل، رأى... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T14:17+0000

2022-11-15T14:17+0000

2022-11-15T14:17+0000

راديو

مرايا العلوم

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المرحلة الأبكر لانفجار مستعر أعظم والمناعة حسب الحاجة وطيور البواكير وبوم الليل المرحلة الأبكر لانفجار مستعر أعظم والمناعة حسب الحاجة وطيور البواكير وبوم الليل

يجري علماء تجربة لإعادة تصميم جهاز المناعة لدى المصابين بمرض السرطان، لتمكينه من مهاجمة الأورام بحسب الحاجة المحددة لكل جسم. ويحصل كل شخص على علاج مصمم خصيصا لجسمه، ويستهدف نقاط ضعف بعينها في أورامه. ولكن من السابق لأوانه إجراء تقييم شامل لفعالية هذا العلاج، كما أن تكلفته عالية ويستهلك وقتا طويلا.اكتشف العلماء علامة ودلالة وإشارة بيولوجية جديدة للمساعدة في التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر، حيث ينتقل المريض إلى ضعف إدراكي خفيف ويتمثل في تجميعات بروتين "تاو".وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقضون ليلهم ساهرين لوقت متأخر لديهم قدرة أقل على استخدام الدهون للحصول على الطاقة؛ أي تنخفض عندهم القدرة على حرق الدهون ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.في هذه الحلقة من برنامج "مرايا العلوم" نتحدث أيضا عن تمثيل الجنسين في الدراسات والأبحاث؛ حيث إنه بوتيرة متصاعدة، تطلب جهات التمويل والنشر من الباحثين أن يكون الجنسان ممثَّلَين في تجاربهم. المطلب جدليّ، ويصعُب ضبطه، بل يثير من الحيرة أحيانا أكثر مما كان منتظرا.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد الذين مضوا في دروب العلم بجهد وتميز، وهو رودولف موسباور الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961، لأبحاثه المتعلقة بامتصاص الرنين النووي عديم الارتداد لإشعاع جاما، ولاكتشافه في هذا الصدد التأثير الذي يحمل اسمه والذي لعب دورا مهما في تطبيقات علمية كثيرة.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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