https://sputnikarabic.ae/20221115/الولايات-المتحدة-تشعر-بخيبة-أمل-إزاء-تلميح-تركيا-لتورطها-في-هجوم-إسطنبول-1070222987.html

الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" إزاء تلميح تركيا لتورطها في هجوم إسطنبول

الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" إزاء تلميح تركيا لتورطها في هجوم إسطنبول

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة شعرت بخيبة أمل إزاء التعليقات "غير المسؤولة" من تركيا بعد الهجوم الإرهابي في... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T21:01+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تدين بشكل قاطع الإرهاب بجميع أشكاله وتقف متضامنة مع تركيا، حليفنا صاحب موضع التقدير في حلف شمال الأطلسي".وتابع المتحدث: "إننا نرفض ونشعر بخيبة أمل شديدة من أي تعليقات غير مسؤولة تشير إلى أن للولايات المتحدة أي دور أو مسؤولية في هذا الهجوم المقيت على تركيا".علق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم الاثنين، عقب الحادث، بأن أنقرة لا تقبل تعازي السفارة الأمريكية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في وسط إسطنبول والذي أودى بحياة ستة أشخاص، ووصفها رسالة التعزية بأنها "عودة القاتل إلى مسرح الجريمة".ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن صويلو قوله، إن الولايات المتحدة تغذي المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كي كي" مثل "كوباني" (عين العرب)، والتي قال الوزير إنها تشكل بؤرا للإرهاب ومنطلقا للهجمات الرامية لتعكير صفو الأمن في تركيا.وأضاف صويلو أن "علاقة التحالف المفترضة" بين أنقرة ودولة ترسل الأموال للإرهابيين (الولايات المتحدة) "محل نقاش"، مؤكدا أن بلاده تدرك جيدا مغزى الهجوم وسترد برسالة قوية للغاية.من جانبه، دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، يوم الاثنين، الدول التي تريد "صداقة أنقرة" إلى قطع الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب، في إشارة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.وقع انفجار يوم الأحد في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في إسطنبول، مخلفا 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا. وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبلة في الموقع من قبل سيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردي (المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى).صنفت الولايات المتحدة حزب "العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، لكنها تحافظ على شراكة مع مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا حتى في الوقت الذي تزعم فيه تركيا أن الجماعتين على ارتباط وثيق.

https://sputnikarabic.ae/20221115/1070206710.html

https://sputnikarabic.ae/20221114/تركيا-ترفض-تعزية-أمريكا-بعد-تفجير-شارع-الاستقلال-لدعمها-الإرهاب-1070153870.html

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