https://sputnikarabic.ae/20221115/اندلاع-حريق-هائل-في-سيارات-بأحد-أحياء-إسطنبول-فيديو-1070223191.html
اندلاع حريق هائل في سيارات بأحد أحياء إسطنبول... فيديو
اندلاع حريق هائل في سيارات بأحد أحياء إسطنبول... فيديو
اندلع حريق هائل في سيارات متوقفة بأحد شوارع حي الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، مساء الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام محلية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T21:14+0000
2022-11-15T21:14+0000
2022-11-15T21:45+0000
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وبحسب وسائل الإعلام التركية، اندلع حريق لسبب غير معروف حتى الآن في إحدى السيارات المتوقفة بشارع كوجا مصطفى باشا بمنطقة الفاتح، أسفر عن وقوع انفجارات صغيرة في السيارة ثم انتشر إلى سيارات متوقفة أخرى.وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، قبل أن تتمكن من السيطرة عليه وإخماده.ولم تعلق السلطات على الحادث حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
اندلاع حريق هائل في سيارات بأحد أحياء إسطنبول... فيديو
21:14 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
اندلع حريق هائل في سيارات متوقفة بأحد شوارع حي الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، مساء الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وبحسب وسائل الإعلام التركية، اندلع حريق لسبب غير معروف حتى الآن في إحدى السيارات المتوقفة بشارع كوجا مصطفى باشا بمنطقة الفاتح، أسفر عن وقوع انفجارات صغيرة في السيارة ثم انتشر إلى سيارات متوقفة أخرى.
وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، قبل أن تتمكن من السيطرة عليه وإخماده.
ولم تعلق السلطات على الحادث حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.