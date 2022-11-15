https://sputnikarabic.ae/20221115/باتروشيف-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-إضعاف-وتقسيم-وتدمير-روسيا-1070200053.html
باتروشيف: الولايات المتحدة تسعى إلى "إضعاف وتقسيم وتدمير" روسيا
باتروشيف: الولايات المتحدة تسعى إلى "إضعاف وتقسيم وتدمير" روسيا
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حددت هدفا لها يتمثل في "إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها"، عبر محاولات نشر... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T13:26+0000
2022-11-15T13:26+0000
2022-11-15T13:26+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال اجتماع أمني في المنطقة الفيدرالية المركزية: وأضاف، "الأمريكيون عكسوا توجهاتهم الأنانية وآراءهم الخاصة في جميع مجالات الحياة، من خلال استراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي أقرها رئيس الولايات المتحدة قبل شهر".وأوضح باتروشيف، "هذه الوثيقة الأساسية، التي تحدد السياسة طويلة الأمد للولايات المتحدة، تؤكد مرة أخرى على استثنائية أمريكا، وتؤكد عزمها على فرض نموذجها "الديمقراطي" على العالم بأسره. وبالتالي، فإن ضمان التفوق رسميا على الدول الأخرى، يجعل واشنطن مستعدة لاتخاذ أي إجراءات من أجل تحقيق أهدافها الشائنوأشار باتروشيف إلى أن "الولايات المتحدة تشكل تحالفات معادية لروسيا، وتعزز قوتها العسكرية، وتنشر قوات الناتو قرب حدودنا، من خلال إعلان بلادنا مصدر عدم استقرار. وفي الوقت نفسه، تستخدم نظام كييف العميل، الذي استولى على السلطة بانقلاب مدعوم من الأنغلو-سكسون، ككبش فدى للإضرار بروسيا".ولفت باتروشيف إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تتمثل بتصنيف الصين على أنها تشكل أخطر تحد جيوسياسي لأمريكا، وأن روسيا تشكل تهديدا فوريا ومستمرا لنظام الأمن الإقليمي في أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
باتروشيف: الولايات المتحدة تسعى إلى "إضعاف وتقسيم وتدمير" روسيا
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حددت هدفا لها يتمثل في "إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها"، عبر محاولات نشر كراهية الروس، ودعم وتطوير الأفكار المتطرفة ضد روسيا.
وقال باتروشيف خلال اجتماع أمني في المنطقة الفيدرالية المركزية:
"هدف الولايات المتحدة هو إضعاف بلدنا وتقسيمه وتدميره في نهاية المطاف. وتقوم بذلك من خلال زرع الكراهية للشعب الروسي، وهم [الأمريكيون] يدعمون تطوير الأفكار المتطرفة والقومية اليمينية المتطرفة التي تبشر بها تشكيلات بانديرا، التي انتعشت في أوكرانيا".
وأضاف، "الأمريكيون عكسوا توجهاتهم الأنانية وآراءهم الخاصة في جميع مجالات الحياة، من خلال استراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي أقرها رئيس الولايات المتحدة قبل شهر".
وأوضح باتروشيف، "هذه الوثيقة الأساسية، التي تحدد السياسة طويلة الأمد للولايات المتحدة، تؤكد مرة أخرى على استثنائية أمريكا، وتؤكد عزمها على فرض نموذجها "الديمقراطي" على العالم بأسره. وبالتالي، فإن ضمان التفوق رسميا على الدول الأخرى، يجعل واشنطن مستعدة لاتخاذ أي إجراءات من أجل تحقيق أهدافها الشائن
وأشار باتروشيف إلى أن "الولايات المتحدة تشكل تحالفات معادية لروسيا، وتعزز قوتها العسكرية، وتنشر قوات الناتو قرب حدودنا، من خلال إعلان بلادنا مصدر عدم استقرار. وفي الوقت نفسه، تستخدم نظام كييف العميل، الذي استولى على السلطة بانقلاب مدعوم من الأنغلو-سكسون، ككبش فدى للإضرار بروسيا".
ولفت باتروشيف إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تتمثل بتصنيف الصين على أنها تشكل أخطر تحد جيوسياسي لأمريكا، وأن روسيا تشكل تهديدا فوريا ومستمرا لنظام الأمن الإقليمي في أوروبا.