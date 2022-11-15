https://sputnikarabic.ae/20221115/بايدن-آخر-المشاركين-الذين-وصلوا-إلى-قمة-مجموعة-العشرين-1070175184.html
بايدن يصل متأخرا إلى قمة مجموعة العشرين
بايدن يصل متأخرا إلى قمة مجموعة العشرين
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان آخر المشاركين في اجتماع مجموعة العشرين الذين وصلوا إلى مكان القمة في بالي. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T02:41+0000
2022-11-15T02:41+0000
2022-11-15T02:45+0000
جو بايدن
قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين
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ودخل الرئيس الأمريكي الفندق الذي تعقد فيه القمة متأخرا بنصف ساعة عن باقي رؤساء الوفود.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين
جو بايدن, قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين
بايدن يصل متأخرا إلى قمة مجموعة العشرين
02:41 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 02:45 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان آخر المشاركين في اجتماع مجموعة العشرين الذين وصلوا إلى مكان القمة في بالي.
ودخل الرئيس الأمريكي الفندق الذي تعقد فيه القمة متأخرا بنصف ساعة عن باقي رؤساء الوفود
.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.