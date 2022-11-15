عربي
https://sputnikarabic.ae/20221115/بايدن-آخر-المشاركين-الذين-وصلوا-إلى-قمة-مجموعة-العشرين-1070175184.html
بايدن يصل متأخرا إلى قمة مجموعة العشرين
بايدن يصل متأخرا إلى قمة مجموعة العشرين
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان آخر المشاركين في اجتماع مجموعة العشرين الذين وصلوا إلى مكان القمة في بالي. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T02:41+0000
2022-11-15T02:45+0000
جو بايدن
قمة العشرين
قمة مجموعة العشرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1069964766_0:114:2172:1336_1920x0_80_0_0_6d2aad3e4d3cbe9dbfb6b0afd7c34c73.jpg
ودخل الرئيس الأمريكي الفندق الذي تعقد فيه القمة متأخرا بنصف ساعة عن باقي رؤساء الوفود.وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1069964766_120:0:2052:1449_1920x0_80_0_0_aabe593f0a40161ca5b3688eb6d7319b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين
جو بايدن, قمة العشرين, قمة مجموعة العشرين

بايدن يصل متأخرا إلى قمة مجموعة العشرين

02:41 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 02:45 GMT 15.11.2022)
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان آخر المشاركين في اجتماع مجموعة العشرين الذين وصلوا إلى مكان القمة في بالي.
ودخل الرئيس الأمريكي الفندق الذي تعقد فيه القمة متأخرا بنصف ساعة عن باقي رؤساء الوفود.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала