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https://sputnikarabic.ae/20221115/بوتين-روسيا-وضعت-حاجزا-أمام-محاولات-التأثير-على-سيادة-الدولة-1070196336.html
بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة
بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت في الوقت المناسب بوضع حاجز أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة التنظيمية "النصر": "زعزعة الدولة تبدأ بهذه الأساطير [محاولات بعض الدول إعادة كتابة التاريخ العالمي]... بما في ذلك في أوكرانيا أيضا".وأضاف بوتين: "كانت هناك محاولات مع روسيا، لكننا قمنا في الوقت المناسب وبثبات شديد بوضع حاجز من أجل الدفاع عن مصالحنا".
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روسيا

بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة

11:38 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت في الوقت المناسب بوضع حاجز أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة التنظيمية "النصر": "زعزعة الدولة تبدأ بهذه الأساطير [محاولات بعض الدول إعادة كتابة التاريخ العالمي]... بما في ذلك في أوكرانيا أيضا".

وأضاف بوتين: "كانت هناك محاولات مع روسيا، لكننا قمنا في الوقت المناسب وبثبات شديد بوضع حاجز من أجل الدفاع عن مصالحنا".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:31 GMT
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