https://sputnikarabic.ae/20221115/بوتين-روسيا-وضعت-حاجزا-أمام-محاولات-التأثير-على-سيادة-الدولة-1070196336.html
بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة
بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت في الوقت المناسب بوضع حاجز أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T11:38+0000
2022-11-15T11:38+0000
2022-11-15T11:38+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة التنظيمية "النصر": "زعزعة الدولة تبدأ بهذه الأساطير [محاولات بعض الدول إعادة كتابة التاريخ العالمي]... بما في ذلك في أوكرانيا أيضا".وأضاف بوتين: "كانت هناك محاولات مع روسيا، لكننا قمنا في الوقت المناسب وبثبات شديد بوضع حاجز من أجل الدفاع عن مصالحنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت في الوقت المناسب بوضع حاجز أمام محاولات التأثير على سيادة الدولة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة التنظيمية "النصر": "زعزعة الدولة تبدأ بهذه الأساطير [محاولات بعض الدول إعادة كتابة التاريخ العالمي]... بما في ذلك في أوكرانيا أيضا".
وأضاف بوتين: "كانت هناك محاولات مع روسيا، لكننا قمنا في الوقت المناسب وبثبات شديد بوضع حاجز من أجل الدفاع عن مصالحنا".