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https://sputnikarabic.ae/20221115/بوتين-يمنح-مدينتي-ميليتوبول-وماريوبول-لقب-مدينة-المجد-العسكري-1070201604.html
بوتين يمنح مدينتي ميليتوبول وماريوبول لقب "مدينة المجد العسكري"
بوتين يمنح مدينتي ميليتوبول وماريوبول لقب "مدينة المجد العسكري"
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مدينتي ماريوبول وميليتوبول لقب "مدينة المجد العسكري". 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T14:06+0000
2022-11-15T14:06+0000
روسيا
مدن جديدة
ألقاب
منح وسام الشجاعة
فلاديمير بوتين
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وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، "للشجاعة والصمود والبطولة الشعبية التي أظهرها المدافعون عن المدينة في النضال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم".قدم رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم "ران"، غينادي كراسنيكوف، مثل هذا الاقتراح في وقت سابق اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تم منح تسع مدن - أستراخان وفولوغدا وغورلوفكا وزلاتوست وكاسبيسك ولوغانسك ونوريلسك وأورسك وياكوتسك - لقب "مدينة العمل الشجاع" لمساهمتها في تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى. تجدر الإشارة إلى أن سكان هذه المناطق كانوا يؤمنون "استمرار إنتاج المنتجات العسكرية والمدنية في المنشآت الصناعية".كان لقب "مدينة الأبطال" موجودًا في الاتحاد السوفيتي ولا يزال موجودًا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. في روسيا، تم إنشاء لقب "مدينة المجد العسكري" في عام 2006. ثم حصلت عليه 40 منطقة، وفي عام 2015 أضيفت إليها خمس مناطق سكنية أخرى.
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روسيا, مدن جديدة, ألقاب, منح وسام الشجاعة, فلاديمير بوتين
روسيا, مدن جديدة, ألقاب, منح وسام الشجاعة, فلاديمير بوتين

بوتين يمنح مدينتي ميليتوبول وماريوبول لقب "مدينة المجد العسكري"

14:06 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مدينتي ماريوبول وميليتوبول لقب "مدينة المجد العسكري".
وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، "للشجاعة والصمود والبطولة الشعبية التي أظهرها المدافعون عن المدينة في النضال من أجل حرية واستقلال الوطن الأم".
قدم رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم "ران"، غينادي كراسنيكوف، مثل هذا الاقتراح في وقت سابق اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح تسع مدن - أستراخان وفولوغدا وغورلوفكا وزلاتوست وكاسبيسك ولوغانسك ونوريلسك وأورسك وياكوتسك - لقب "مدينة العمل الشجاع" لمساهمتها في تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى. تجدر الإشارة إلى أن سكان هذه المناطق كانوا يؤمنون "استمرار إنتاج المنتجات العسكرية والمدنية في المنشآت الصناعية".
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كان لقب "مدينة الأبطال" موجودًا في الاتحاد السوفيتي ولا يزال موجودًا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. في روسيا، تم إنشاء لقب "مدينة المجد العسكري" في عام 2006. ثم حصلت عليه 40 منطقة، وفي عام 2015 أضيفت إليها خمس مناطق سكنية أخرى.
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