https://sputnikarabic.ae/20221115/بوريل-قوات-الرد-السريع-قد-تستخدم-لإجلاء-مواطني-الاتحاد-الأوروبي-مستقبلا-1070219843.html

بوريل: قوات "الرد السريع" قد تستخدم لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي مستقبلا

بوريل: قوات "الرد السريع" قد تستخدم لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي مستقبلا

كشف الممثل الأعلى لشؤون الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي ستستخدم لإجلاء المواطنين الأوروبيين وعمليات تحقيق... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T18:49+0000

2022-11-15T18:49+0000

2022-11-15T18:49+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بوريل في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "لقد أطلعت الوزراء على العمل على تشكيل قوة الرد السريع ، لقد طورنا سيناريوهين معقولين لاستخدام هذه القوات، أحد السيناريوهات يتضمن إنقاذ وإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي".وأوضح بوريل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني أن قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون جاهزة للنشر في عام 2023.وقال بوريل: "قوة الانتشار السريع ستكون جاهزة العام المقبل. هذا ما تقوله البوصلة الاستراتيجية وهذا ما يجب أن يحدث".يتم توضيح إنشاء قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي في الاستراتيجية الأوروبية بالكامل في مجال الدفاع "البوصلة الاستراتيجية"، والتي تم تبنيها في مارس/آذار من هذا العام. يجب أن تتكون قوة الرد السريع الأوروبية من 5000 جندي.كما سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "البوصلة الاستراتيجية"، إجراء تدريبات مشتركة منتظمة في البحر والبر، وزيادة التنقل العسكري، وتعزيز المهام المدنية والعسكرية كجزء من سياسة الدفاع والأمن المشتركة. في الوقت نفسه، لن يتم إنشاء جيش أوروبي واحد.

https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-غير-مستعد-لمناقشة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-حتى-الآن-1070135063.html

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